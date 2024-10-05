İstanbul'daki vahşet sonrası Çelik’in odasından kan donduran fotoğraflar ortaya çıktı
İstanbul Eyüpsultan’da Ayşenur Halil’i, Fatih Edirnekapı Surları’nda ise İkbal Uzuner’i vahşice katleden Semih Çelik’in odasından görüntüler ortaya çıktı. İşte detaylar...
İstanbul’da yaşanan kan dondurucu olay, Semih Çelik’in (19) iki kadını vahşice öldürdükten sonra intiharıyla sonuçlanmıştı.
. Eyüpsultan’daki evinde Ayşenur Halil’i öldüren Çelik, ardından Fatih Edirnekapı Surları'nda İkbal Uzuner’i katletmiş ve surlardan atlayarak yaşamına son vermişti.
Olay sonrası Çelik’in odasından çekilen fotoğraflar medyaya sızdı. Fotoğraflarda dikkat çeken detaylar arasında, kitaplığında bir bıçak bulunması ve kanatlarını açmış bir kadın figürü yer alan bir tablo göze çarptı.
Ayrıca, kitaplıkta "İknanın Psikolojisi", "Aşkın Yasası Şiddetin Yasası", "İyinin ve Kötünün Ötesinde", "İrade Eğitimi" gibi kitapların bulunduğu görüldü.
Fotoğraflarda bir diğer dikkat çekici unsur ise Çelik’in duvarına haç sembollü bir obje asmış olmasıydı.