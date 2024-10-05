İstanbul'daki vahşet sonrası Çelik’in odasından kan donduran fotoğraflar ortaya çıktı

İstanbul Eyüpsultan’da Ayşenur Halil’i, Fatih Edirnekapı Surları’nda ise İkbal Uzuner’i vahşice katleden Semih Çelik’in odasından görüntüler ortaya çıktı. İşte detaylar...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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İstanbul'daki vahşet sonrası Çelik’in odasından kan donduran fotoğraflar ortaya çıktı - Resim: 1

İstanbul’da yaşanan kan dondurucu olay, Semih Çelik’in (19) iki kadını vahşice öldürdükten sonra intiharıyla sonuçlanmıştı.

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İstanbul'daki vahşet sonrası Çelik’in odasından kan donduran fotoğraflar ortaya çıktı - Resim: 2

. Eyüpsultan’daki evinde Ayşenur Halil’i öldüren Çelik, ardından Fatih Edirnekapı Surları'nda İkbal Uzuner’i katletmiş ve surlardan atlayarak yaşamına son vermişti.

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İstanbul'daki vahşet sonrası Çelik’in odasından kan donduran fotoğraflar ortaya çıktı - Resim: 3

Olay sonrası Çelik’in odasından çekilen fotoğraflar medyaya sızdı. Fotoğraflarda dikkat çeken detaylar arasında, kitaplığında bir bıçak bulunması ve kanatlarını açmış bir kadın figürü yer alan bir tablo göze çarptı.

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İstanbul'daki vahşet sonrası Çelik’in odasından kan donduran fotoğraflar ortaya çıktı - Resim: 4

 Ayrıca, kitaplıkta "İknanın Psikolojisi", "Aşkın Yasası Şiddetin Yasası", "İyinin ve Kötünün Ötesinde", "İrade Eğitimi" gibi kitapların bulunduğu görüldü.

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İstanbul'daki vahşet sonrası Çelik’in odasından kan donduran fotoğraflar ortaya çıktı - Resim: 5

Fotoğraflarda bir diğer dikkat çekici unsur ise Çelik’in duvarına haç sembollü bir obje asmış olmasıydı.

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İstanbul'daki vahşet sonrası Çelik’in odasından kan donduran fotoğraflar ortaya çıktı - Resim: 6
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