İstanbul'dan sonra şimdi de Antlya'da! Dev otomotiv şirketine şok saldırı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Otokoç galerisine silahlı saldırı düzenlendi. İstanbul'da yaşanan benzer olayın ardından gelen bu ikinci saldırı hareketli dakikalara neden oldu. Düzenlenen silahlı saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

ÜST GEÇİTTEN KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTI

Olay, Altınova Mahallesi Serik Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, şapka takan ve yüzünü gizleyen bir kişi, üst geçit yakınından galeriye doğru ateş açtıktan sonra hızla bölgeden kaçtı. Silah sesleri üzerine panikle dışarı çıkan iş yeri çalışanları durumu hemen yetkililere bildirdi.

OLAY YERİNDE 3 MERMİ ÇEKİRDEĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kurşunların binaya isabet ettiği belirlenirken, emniyet güçleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgede yaptığı titiz çalışmalarda 3 mermi çekirdeği tespit edildi. Polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği bilgiler ve eşkal doğrultusunda kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.