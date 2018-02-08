İstanbul'da hergün otobüs, vapur, metro, metrobüs ve marmaray ile ulaşım hizmet alan milyonlarca kişi İstanbulkart kullanıyor. İstanbul'da İstanbul kart için yeni bir dönem başlıyor. Buna göre, Kredi kartıyla yükleme yapılabilmesine imkan sağlayan Android için İstanbulkart uygulamasının beta versiyonu kullanıma sunuldu. Peki kredi kartı ile İstanbulkart'a nasıl yükleme yapılır? İşte kredi kartı ile akbile yükleme detayları

İstanbul'da milyonlarca kişi günlük olarak otobüs, vapur, metro, metrobüs ve marmaray kullanıyor.



Kullanılan İstanbulkart uygulaması için hayatı kolaylaştırıcı bir adım atıldı.



Kredi kartıyla yükleme yapma imkanı tanıyan İstanbulkart uygulamasının Android versiyonu beta olarak yayınlandı



Henüz beta aşamasında olan İstanbulkart uygulaması Google Play Store'da indirilebilir durumda.



İSTANBULKART UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ



GENEL ÖZELLİKLER



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi BELBİM’in yeni hizmeti ile istanbulkart artık cebinizde.



BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. tarafından geliştirilen istanbulkart mobil uygulaması ile istanbulkart’ınıza para yükleme, bakiye görüntüleme ve hesap hareketlerini izleme işlemleri gibi birçok işlemi hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde akıllı telefonunuzdan yapabileceksiniz.



İstanbulkart mobil uygulaması ile artık NFC destekli her telefon bir istanbulkart dolum noktasına dönüşecek.



*Anlık Bakiye Görüntüleme



NFC destekli telefonlarınızda istanbulkart’ınızı telefonunuzun arkasına okutarak anlık bakiye görüntüleyebilirsiniz.



*Talimat Oluşturma



Anlaşmalı banka kartı bilgileriniz ile istanbulkart’ınıza seçeceğiniz miktarda talimat oluşturabilirsiniz.



*Talimat Yükleme



NFC destekli cihazlar ile istanbulkart’ınızı telefonunuzun arkasına okutarak talimat yüklemeyi gerçekleştirebilirsiniz.



NFC özellikli olmayan telefonlarda ise uygula üzerinden dolum talimatı oluşturularak, en yakın otomatik dolum makinesi (biletmatik) veya akıllı duraklarda yer alan istanbulkart talimat yükleme noktalarına kartınızı okutarak dolum işleminizi tamamlayabileceksiniz.



*En yakın Yükleme ve Harcama Noktalarını Görüntüleme



Konumunuza en yakın istanbulkart yükleme ve harcama noktalarını harita üzerinde görüntüleyebileceksiniz.



Desteklenen Diller: Türkçe, İngilizce

Desteklenen Minimum Android Versiyonu: 5.0



ulusal.com.tr