İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde yollar trafiğe kapatılıyor, işte kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından duyurulan trafik düzenlemesi kapsamında, kısıtlamalar saat 10.00'da başlayacak ve programlar bitene kadar devam edecek.

Bu zaman diliminde Galata Köprüsü'nün Beyoğlu istikameti ile Atatürk Köprüsü'nün Fatih istikameti araç geçişine tamamen kapalı tutulacak.

İŞTE KAPATILACAK DİĞER NOKTALAR

Sahil hattında Kennedy Caddesi'nin Çatladıkapı ile Sirkeci ışıklar arasındaki bölümünde trafik akışı durdurulacak. Şehir içindeki geniş çaplı kısıtlamalar dahilinde Reşadiye, Ragıp Gümüşpala, Abdülezel Paşa, Ayvansaray, Kadir Has, Meclisi Mebusan, Kemeraltı, Dolmabahçe, Beşiktaş, Eski Yıldız, Çırağan ve Tersane caddelerine araç alınmayacak. Aynı zamanda Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı ışıklar arası, Refik Saydam Caddesi'nden Unkapanı istikameti ve İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arasındaki güzergahlarda da ulaşım sağlanamayacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELLİ OLDU

Sürücülerin ulaşımda aksaklık yaşamaması için kullanabilecekleri yollar da belirlendi. Kapatılan noktalara alternatif olarak Vatan, Millet, Gazi Mustafa Kemal Paşa, Palanga, Asariye, Portokal Yokuşu, Dereboyu, Asker Ocağı, İnönü ve Evliya Çelebi caddeleri ile Tarlabaşı Bulvarı üzerinden akış sağlanabilecek.

Yetkililer, kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka uyması gerektiğini hatırlatıyor.