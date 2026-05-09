İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde yollar trafiğe kapatılıyor, işte kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul'da düzenlenecek bazı etkinlikler nedeniyle Beyoğlu, Fatih ve Beşiktaş ilçelerindeki ana arterler araç trafiğine kapatılıyor. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için kapanış saatleri, alternatif rotalar ve yol durumuna ilişkin güncel uyarılar paylaşıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde yollar trafiğe kapatılıyor, işte kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından duyurulan trafik düzenlemesi kapsamında, kısıtlamalar saat 10.00'da başlayacak ve programlar bitene kadar devam edecek.

Bu zaman diliminde Galata Köprüsü'nün Beyoğlu istikameti ile Atatürk Köprüsü'nün Fatih istikameti araç geçişine tamamen kapalı tutulacak.

İŞTE KAPATILACAK DİĞER NOKTALAR

Sahil hattında Kennedy Caddesi'nin Çatladıkapı ile Sirkeci ışıklar arasındaki bölümünde trafik akışı durdurulacak. Şehir içindeki geniş çaplı kısıtlamalar dahilinde Reşadiye, Ragıp Gümüşpala, Abdülezel Paşa, Ayvansaray, Kadir Has, Meclisi Mebusan, Kemeraltı, Dolmabahçe, Beşiktaş, Eski Yıldız, Çırağan ve Tersane caddelerine araç alınmayacak. Aynı zamanda Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı ışıklar arası, Refik Saydam Caddesi'nden Unkapanı istikameti ve İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arasındaki güzergahlarda da ulaşım sağlanamayacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELLİ OLDU

Sürücülerin ulaşımda aksaklık yaşamaması için kullanabilecekleri yollar da belirlendi. Kapatılan noktalara alternatif olarak Vatan, Millet, Gazi Mustafa Kemal Paşa, Palanga, Asariye, Portokal Yokuşu, Dereboyu, Asker Ocağı, İnönü ve Evliya Çelebi caddeleri ile Tarlabaşı Bulvarı üzerinden akış sağlanabilecek.

Yetkililer, kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka uyması gerektiğini hatırlatıyor.

9 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?9 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?Ekonomi
Türkiye Basın Federasyonu'ndan CHP lideri Özgür Özel'e Sinan Burhan tepkisiTürkiye Basın Federasyonu'ndan CHP lideri Özgür Özel'e Sinan Burhan tepkisiGündem
istanbul bazı yollar trafiğe kapatılacak
Günün Manşetleri
Bu ilçelerde yollar trafiğe kapatılıyor
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Mısır televizyonunda Türkiye’ye övgü yağdı!
İstanbul’da milyonluk “change araç” vurgunu!
Erdoğan, Al Nahyan'ı kabul etti
Özgür Özel’den Burcu Köksal açıklaması
Hürmüz'de ABD ve İran arasında çatışma yaşanıyor
Sakarya’da fabrikada şiddetli patlama!
İran hem tankere el koydu hem ablukayı deldi!
İran’dan ABD’ye "Bataklık" uyarısı
Çok Okunanlar
Gazete manşetleri 9 Mayıs Cumartesi Gazete manşetleri 9 Mayıs Cumartesi
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Hafta sonu planı olanlar dikkat!
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı