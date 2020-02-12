İstanbullular kara hasret

Yağdı ama tutmadı, neyden bahsettiğimi oan hasret kalan istanbullular biliyor.Kardan bahsediyoruz. Hava yine mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Yani yine hasret kalacaklar.

Şubat ayında olmamıza rağmen İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

İstanbulluların yıllardır hasret kaldığı kar, hava tahminlerine göre ilerleyen günlerde de gelmeyecek.

Küresel ısınmayı tetikleyen unsurlar her geçen gün çoğalırken dünyanında ömrü de kısalıyor.

İklim değişikleri insanlar kadar dünya üzerinde var olan bütün canlıları olumsuz etkiliyor.

HABER: DİLEK DOĞAN - KAMERA: EMRE ALP GENÇ

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