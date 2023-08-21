İstanbul'u korkunç bir deprem bekliyor! Dört farklı senaryo var

Deprem uzmanı jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara’da olası bir depremin İstanbul'u nasıl etkileyeceğine ilişkin 4 ayrı senaryo paylaştı. Tüysüz, büyüklükleri 6.9 ile 7.6 arasında değişen deprem büyüklüklerinin 9 ve üzeri şiddetindeki yıkıcılıkta olacağını belirtti.





Marmara'da beklenen depremle ilgili Prof. Dr. Okan Tüysüz'den dikkat çekici bir paylaşım geldi. Tüysüz beklenen depremlere ilişkin 4 farklı senaryo paylaştı.



Depremler büyüklüklerine göre şiddet haritasında paylaştırılıyor. Beklenen Marmara depreminin çoğunlukla 9 ve 10 şiddetlerinde olması beklenirken, çok yıkıcı anlamına gelen XI (9) zemin sıvılaşmasının olduğu alt yapı ve karayollarının zarar gördüğü bir yıkıcılığı kapsıyor.

İSTANBUL DEPREMİNDE 1. SENARYO NEDİR?

Yoğun anlamına gelen X (10) şiddetinde bir deprem ise ahşap ve tuğla binaların neredeyse çoğunu yıkıldığı heyelan ve taşkınların olduğu, alt yapıların ve raylı sistemlerin kullanılamaz hale geldiği bir yıkıcılığı kapsıyor.



Deprem şiddeti I den XII ye kadar ölçeklendirilen bu haritaya göre ise, Adalar fayı kırılırsa ve 6.9 büyüklüğünde bir deprem yaşanırsa; Tuzla ve Adalar'da zayıf zeminlerde yerel olarak IX (9) şiddet değerlerine ulaşılıyor.





İSTANBUL DEPREMİNDE 2. SENARYO NEDİR?

2. senaryoya göre, Tekirdağ çukurluğu ile Yeşilköy açıkları arasında Orta Marmara fayı kırılırsa deprem büyüklüğü 7.2 olarak bekleniyor. Bu büyüklükte bir depremde Büyükçekmece'den Eminönü'ne kadar sahile yakın alanlarda şiddet (9) IX a, çok zayıf zeminlerde X (10)değerine ulaşıyor".

İSTANBUL DEPREMİNDE 3. SENARYO NEDİR?

Tüysüz’ göre zayıf ancak olası bir senaryoya göre ise, Batı ve Orta Marmara Fayı birlikte kırılabilir. Beklenen bu senaryoda deprem büyüklüğü 7.5… şiddet haritasına göre Mimarsinan-Eminönü sahiline paralel olarak 10-15 km boyunca ve Anadolu yakasının zayıf zeminlerinde şiddet IX ve üzeri olabilir.

İSTANBUL DEPREMİNDE 4. SENARYO NEDİR?

Bir diğer zayıf olasılık ise 1912’de olduğu gibi tüm fayların birlikte kırılması. Söz konusu korkunç senaryoya göre depremin büyüklüğü 7.6 olarak bekleniyor. 7.6’lık bir deprem Mimarsinan-Eminönü sahili boyunca 20 km, Anadolu yakasında 10 km lik bir şerit içinde zayıf zeminlerde şiddeti 9 ve üzerine çıkarıyor.



Tüysüz açıkladığı bu senaryolara ilişkin, "Bu haritaları sizi korkutmak amacı ile hazırlamadım, olasılıkları bilmek hazırlığın ilk aşamasıdır, amacım bilgilendirmek. Senaryolarda zaman faktörü yoktur, bugün yarın deprem olacak gibi algılanmasın. Bilinmezlikler ve farklı yorumlar çok fazladır." açıklamasını da not düştü.