İstanbul’un en büyük üçüncü çeşmesi tahrip edildi

İstanbul’da yaklaşık 300 yıllık tarihi miraslardan biri olan Tophane Çeşmesi’nde gece saatlerinde ateş yakıldı. 1732 yılında inşa edilen tarihi çeşmenin mermer yüzeyleri is ve kurumla kaplandı.

İstanbul’da yaklaşık üç asırlık geçmişe sahip Tophane Çeşmesi’ne zarar verildi. Gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarihi yapının çevresinde ateş yaktı. Ateşin etkisiyle çeşmenin yüzeyinin bir bölümü is ve kurumla kaplandı.

1732 yılında I. Mahmud döneminde inşa edilen Tophane Çeşmesi, Osmanlı mimarisinin meydan çeşmeleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 300 yıldır ayakta duran tarihi yapı, İstanbul’un önemli simgelerinden biri olarak biliniyor.

Tophane Meydanı’nda bulunan ve İstanbul’un üçüncü büyük çeşmenin özellikle mermer yüzeylerinin lüle kısmında yakılan ateş nedeniyle zarar oluştuğu görüldü.

Tarihi esere verilen zarar çevrede bulunanların da tepkisini çekti. Olayın kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Öte yandan ekipler, çeşmenin üzerinde oluşan is ve kurum tabakasını temizlemek için çalışma yapacak.

