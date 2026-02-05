İstanbul’un iki ilçesinde operasyon: 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul’un Kağıthane ve Kartal ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, toplam 240 kilo 300 gram kristal ve sıvı metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’un iki ilçesinde operasyon: 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yayınlanma:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yeni bir operasyon düzenledi.

Kağıthane ve Kartal’da şüpheli görülen iki araç ve iki evi takibe alan polis ekipleri, dün 4 ayrı noktada eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Koçbaşı ile girilen evlerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 23 kilo 150 gram kristal metamfetamin ile 217 kilo 150 gram sıvı metamfetamin olmak üzere toplam 240 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca 87 kilo 500 gram kimyasal katkı maddesi, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çeşitli aparatlar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 400 lira para bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan işlem başlatıldığı, işlemlerin ardından bugün adli makamlara sevk edilecekleri bildirildi.

Mehmet Uçum'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Kapsama Öcalan da girmektedirMehmet Uçum'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Kapsama Öcalan da girmektedirGündem
Yarın altın fiyatlarında yön değişebilir: Filiz Eryılmaz yeni seviyeleri açıkladıYarın altın fiyatlarında yön değişebilir: Filiz Eryılmaz yeni seviyeleri açıkladıEkonomi
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldüEski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldüYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

uyuşturucu operasyonu
Günün Manşetleri
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası...
"Kapsama Öcalan da girmektedir"
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı
Futbolda "bahis ve şike" depremi
Deprem bölgesine bugüne kadar ne kadar harcandı?
Samsun merkezli çocuk istismarı operasyonu
Buca Belediyesi'ne operasyon
3 ilde uyuşturucu operasyonu
Farkında olmadan "ağır ceza" şüphelisi olabilirsiniz
Çok Okunanlar
Araç sahipleri dikkat Araç sahipleri dikkat
Paranızı yatırmadan önce mutlaka bakın! Paranızı yatırmadan önce mutlaka bakın!
Altında ibre aşağı döndü! Altında ibre aşağı döndü!
Bugün neler indirimde? Bugün neler indirimde?
%1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak? Tarih ve şartlar netleşiyor... %1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak? Tarih ve şartlar netleşiyor...