İstanbul’un iki ilçesinde operasyon: 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yeni bir operasyon düzenledi.

Kağıthane ve Kartal’da şüpheli görülen iki araç ve iki evi takibe alan polis ekipleri, dün 4 ayrı noktada eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Koçbaşı ile girilen evlerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 23 kilo 150 gram kristal metamfetamin ile 217 kilo 150 gram sıvı metamfetamin olmak üzere toplam 240 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca 87 kilo 500 gram kimyasal katkı maddesi, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çeşitli aparatlar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 400 lira para bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan işlem başlatıldığı, işlemlerin ardından bugün adli makamlara sevk edilecekleri bildirildi.