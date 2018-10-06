Türkiye Gençlik Birliği (TGB), 68'liler Birliği Vakfı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD), Cumhuriyet Okurları İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 95. yıldönümünde Dolmabahçe’de bir araya geldi.

“Geldikleri gibi gidecekler”, “Cumhuriyet kadını görev başında”, ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganlarının atıldığı eylem, saygı duruşu ardından İstiklal Marşıyla başladı. Kitle örgütleri ve dernekler eylemde basın açıklamalarını yaptı. TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, ADD Genel Başkanı Süheyl Batum, 68’liler Birliği Vakfı Başkanı Namık Kemal Boya, CKD Fatih Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Emine Genç kurumları adına konuştu.



Eylemde basın açıklaması yapan TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, konuşmasında “Bizler, Mustafa Kemal’in askerleri, 95 yıl önce emperyalizmi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri etrafında birleşerek kovduk ve karanlığı tarihe gömdük.” dedi.



95 YIL SONRA YENİDEN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ



Gençer, “Türkiye 95 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde İstanbul’u büyük acılardan, karanlıklardan kurtarmıştır. 3. Kolordu komutanı Şükrü Naili Paşa İstanbul halkının ve Türk milletinin acılarına son vermiştir.Bizler, Mustafa Kemal’in askerleri, 95 yıl önce emperyalizmi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri etrafında birleşerek kovduk ve karanlığı tarihe gömdük. Türkiye bugün de 95 yıl önce olduğu gibi emperyalizmin kıskacındadır. Bu kıskaç ülkemizi ulusal güvenlik anlamında, ekonomik ve hukuki düzlemde tehdit etmektedir.O zaman emperyalistler yedi düvelden saldırıyordu. Ekonomik ve ulusal bağımsızlığımızı kazanamamıştık. Fakat iradeyle, ortak bilinç ve vatan sevgisi ile bunu kazandık.” sözlerini sarf etti.





‘BAŞ DÜŞMANIMIZ AMERİKAN EMPERYALİZMİ’



Bugün de Türkiye’nin ulusal güvenliğinin PKK terör örgütü ve ABD emperyalizmi tarafından tehdit edildiğini vurgulayan Gençer, “Baş düşmanı iyi belirlemek lazım. Bugün Türkiye ve Dünya mazlum ülkelerinin baş düşmanı Amerikan emperyalizmidir ve onun yönettiği yerli işbirlikçileridir. 95 yıl önce de yine yerli işbirlikçiler vardı, bugün de var. Fakat Türk gençliği ve Türk Milleti olarak bu emperyalist tehdide karşı bir savaş veriyoruz.” ifadelerini kullandı.



Gençer , “Ordumuz, askerimiz, Mehmetçiğimiz cephede savaş vermekte. Fakat şehit haberleri moralimizi bozmamakta, aksine kararlılığımızı, inancımızı, güvenimizi, öfkemizi bileylemektedir. Türkiye küçük Amerika sürecinden itibaren ayaklarına vurulan prangalardan, ellerine vurulan zincirlerden kurtulmaktadır.” sözlerini dile getirerek, “Bizlerin görevi vatanseverlik aşkıyla yeni dönemde yeni mücadelelere hazır olmak ve Türkiye’yi bulunduğu, esir edildiği emperyalist kamptan kurtarmaktır.” dedi.





ONURUMUZU VE ŞEHRİMİZİ KURTARDIK



Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) adına açıklamayı ADD Genel Başkanı Süheyl Batum gerçekleştirdi. Batum, “Bugün padişahın engel olamadığı işgalden zulümden işkenceden kurtulduğumuz; onurumuzu ve şehrimizi kurtardığımız gündür. O yüzden kutlu gündür. O yüzden mutlu gündür.Selam olsun Kuvay-ı Milliye şehitlerine, selam olsun Şükrü Naili Paşa’ya, selam olsun Mustafa Kemal Atatürk’e!” sözlerini dile getirdi.



‘ULUSAL EGEMENLİK VE BAĞIMSIZLIĞIMIZDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ’

Basın açıklamasında konuşan 68’liler Birliği Vakfı Başkanı Namık Kemal Boya, “Burada, zincir vurmaya kalkan şaşkınlara ulusal egemenlik ve bağımsızlığımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi; yüce Türk ulusunu bir kez daha dünyaya göstermeye, kanıtlamaya mecbur etmemeleri konusunda uyarımızı yineliyoruz. Yaşısın bağımsız, demokratik, aydınlık, gönençli Türkiye Cumhuriyeti!” dedi.



Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) adına CKD Fatih Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Emine Genç açıklama yaptı. Açıklamasında, “6 Ekim 1923 günü Türk ordusunu bağrına basan İstanbul Türkleri, bin bir çileyle, hak edilerek kazanılmış zaferi bayram coşkusuyla kutladı. Biz de bugün işgale direnen, mücadele eden, vatanımızı ve İstanbul’u kurtaran atalarımızı saygı ve şükranla anıyoruz.” ifadelerini kullandı.

