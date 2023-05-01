İşte 1 Mayıs marşının hikâyesi
1 Mayıs dünya emekçi günü için yazılmış marşın bestecisi Sarper Özsan kimdir? 1 Mayıs Marşı'nın öyküsü
Sarper Özsan, 1944 yılında Bandırma'da doğdu. Müziğe Kemal Eroğlu'dan aldığı mandolin dersleriyle başlamış, daha sonra 1969'da Ankara Devlet Konservatuarı'na girmiş ve kompozisyon bölümünden mezun olmuştur.
1967 yılında TRT'ye Burdur yöresinin halk müziklerini derlemiş ve 1970 yılında da TRT'de çalışmaya başlamıştır. Ancak 12 Mart 1971 darbesi nedeniyle tutuklanmış ve 20 ay hapiste kalmıştır. İstanbul Devlet Konservatuarı'nın ardından 1978'de tekrar TRT'ye dönmüştür. 1982'de yönetim kurulu üyeliğinden alınsa da 1990'da açtığı davayla görevine dönmüştür.
Sanatçı Sarper Özsan, siyasi yönüyle de bilinmektedir. 1977'de Aydınlık Korosu'nun kuruluşuna öncülük eder ve 1 Mayıs Marşı'nı da ilk defa bu koro söyler.
1970'li yıllarda Aydınlık hareketine katılan Özsan, o yıllardan itibaren Vatan Partisi üyesidir.