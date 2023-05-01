İşte 1 Mayıs marşının hikâyesi

1967 yılında TRT'ye Burdur yöresinin halk müziklerini derlemiş ve 1970 yılında da TRT'de çalışmaya başlamıştır. Ancak 12 Mart 1971 darbesi nedeniyle tutuklanmış ve 20 ay hapiste kalmıştır. İstanbul Devlet Konservatuarı'nın ardından 1978'de tekrar TRT'ye dönmüştür. 1982'de yönetim kurulu üyeliğinden alınsa da 1990'da açtığı davayla görevine dönmüştür.