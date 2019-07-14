Ulusal Kanal, FETÖ’nün onlarca kumpasına maruz kaldı, direndi ve yıkılmadı. FETÖ’yü en iyi Ulusal Kanal tanıdı. 15 Temmuz’da tankları, tüfekleriyle geldiler, yine Ulusal Kanal duvarına çarptılar. Ankara’da F16’lar alçak uçuş yapmış, İstanbul’da tanklar ve askerler boğaz köprüsünü kapatmıştı. “Genelkurmay Başkanlığı’ndan silah sesleri geliyor ihbarı” sonrası herkes bir şeylerin olduğunu fark etmişti. Başbakan Binali Yıldırım “Askeri bir kalkışma” olduğunu söyleyince herkes “Kim yapıyor bu darbeyi” sorusunu sormuştu. Yanıtı bir tek Ulusal Kanal verdi. Hareketlilik başlar başlamaz Türkiye’nin her yerinde olay mahallinde yerini alan Ulusal Kanal, tarihi bir yayıncılık örneği ile düşmanın kim olduğunu Türk milletine gösterdi. İşte 15 Temmuz gecesi Ulusal Kanal...

Tarih 15 Temmuz 2016. Saat 22.05. Ankara ve İstanbul’da askeri hareketlilik sokağa yansımış, hareketliliği duyan Ulusal Kanal teyakkuza geçmişti. Türkiye’nin her köşesinden Ulusal Kanal çalışanları neler olup bittiğini öğrenmek ve yurttaşa anlatmak için seferber olmuştu.



Ulusal Kanal, Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kızılay ve Beştepe Sarayı’nda; İstanbul’da ise Taksim, Boğaziçi Köprüsü, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Çengelköy’de yerini almıştı.



“Genelkurmay’dan silah seslerinin geldiğine” yönelik ihbar geldi önce. Kimse ne olduğunu bilmezken, Ulusal Kanal çalışanları FETÖ’nün hareketlenmiş olabileceği üzerinde duruyor, ancak doğrulatmadan halka duyurmak istemiyordu.



İlk açıklama, saat 23.01’de Binali Yıldırım’dan geldi. Yıldırım, askerin içindeki bir grubun kalkışma yaptığını açıkladı. Ancak hangi grubun kalkışma yaptığını söylemedi.



Peki kimdi bu grup? Türkiye kalkışmayı yapanların kim olduğunu ilk kez ve en erken Ulusal Kanal ekranlarından öğrendi. Erdem Atay, canlı yayında harekete geçen grubu ifşa ettiğinde saat henüz 23.13’tü.



Saat 23.30. Türk Silahlı Kuvvetleri internet sitesinde, "Yurtta Sulh Konseyi" imzalı bildiri yayınlandı. Bildiride yönetime el koyulduğu belirtildi. Saat 23.45’te de bir grup asker TRT’ye silahlarıyla girdi ve TRT’de darbe bildirisi okutuldu.



FETÖ’cülerin korsan bildirisi bazı kanallarda defalarca tekrarlatılırken, Ulusal Kanal mücadele çağrısı yapıyordu. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın “korsan bildiri” açıklamasından dakikalar önce dönemin Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Adnan Türkkan harekete geçti, halka gerçekleri anlatmak için canlı yayına girdi.



Türkiye’yi aldatmak isteyenler, bir kez daha Ulusal Kanal duvarına çarpmıştı.



Ulusal Kanal’ı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan doğruladı. Halkı FETÖ’ye karşı direnişe çağırdı.



Halkın tanklara karşı direnişini de dönemin Ulusal Kanal Genel Müdürü Mustafa Kaya canlı yayında olay mahallinden aktardı.



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahraman askerleri FETÖ ile içeride çatışırken, halk sokakta tankların durdururken, Ulusal Kanal da 80 milyona mücadele aşılıyordu. FETÖ darbe girişiminin önlenmesinde Ulusal Kanal’ın önemini ise en iyi kanalın programcılarından Yazar Nihat Genç anlattı.



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