Hadi Gamer yarışmasının ipucu sorusu Pac-Man oyunundan geldi. 10 bin lira ödüllü oyun saat 19.30'da. 1980 yılında piyasayı sürülmüş ve kısa sürede popüler olmuş klasik bir oyun olan Pac-Man hakkında bilinenler neler? Hadi'nin paylaşımında "Peki oyundaki korkulu rüyamız olan hayaletler hakkında bize neler söyleyebilirsiniz?" ifadeleri kullanıldı. Pac-Man Namco tarafından yapılmış bir oyundur. 1980 yılında çıkmış ve kısa sürede popüler bir oyunudur

Hadi'nin bugünkü ilk yarışmasında Hakan: Muhafız dizisi soruldu.



Dizinin konusu, "Günümüz İstanbulu'nda yaşayan ve kadim bir gizli birlikle olan bağını keşfeden genç bir adam, şehri ölümsüz bir düşmandan kurtarmak için maceraya atılır." şeklinde tanıtılıyor.



Başrollerde Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü (Medcezir), Okan Yalabık (Muhteşem Yüzyıl) ve Ayça Ayşin Turan (Meryem) var.



Dizi, Netflix üzerinden seyirciye aktarılıyor.



HADİ GAMER İPUCU SORUSU: PAC-MAN



Hadi Gamer yarışmasının ipucu sorusu Pac-Man oyunundan geldi. 10 bin lira ödüllü oyun saat 19.30'da. 1980 yılında piyasayı sürülmüş ve kısa sürede popüler olmuş klasik bir oyun olan Pac-Man hakkında bilinenler neler? Hadi'nin paylaşımında "Peki oyundaki korkulu rüyamız olan hayaletler hakkında bize neler söyleyebilirsiniz?" ifadeleri kullanıldı.



PAC-MAN OYUNU HAKKINDA BİLİNENLER



Pac-Man Namco tarafından yapılmış bir oyundur. 1980 yılında çıkmış ve kısa sürede popüler bir oyun olmuştur.



Pac-Man'de oyuncu, bir labirent içerisinde hareket ederek sarı diskleri bitirmeye çalışır. Hedefi hayalet ve canavarlardan kaçarak tüm küçük diskleri toplamak olan oyuncu, tüm diskleri topladığında diğer aşamaya geçer. Labirent üzerinde beliren meyveleri toplamak oyuncuya fazladan puan kazandırır. Büyük sarı diskleri aldığında, canavar ve hayaletler maviye dönüşür ve bir süreliğine yenilebilir duruma gelirler. Oyunun Atari 2600 kartuşları Türkiye'de Dobişko adıyla piyasa sürülmüştür. Oyun Japonya'da Puck-Man olarak yayımlanmış olsa da; bazı vandalların "P" harfini "F" ile değiştirerek küfür oluşturması nedeniyle oyun Amerika'da Pac-Man olarak yayımlandı. Google 21 Mayıs 2010'da bir jest yaparak logosunda Pac-Man oynatmıştır.