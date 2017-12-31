Hendeklere gömüldüler, sığınaklarında yakalandılar, teslim olmak zorundaydılar, telsiz konuşmalarına çaresizlikleri yansıdı, bölge halkı kışkırtma çağrılarını redetti, Amerika'nın verdiği silahlara rağmen Mehmetçik karşısında çaresiz kaldılar. 2017'nin en büyük kaybedeni Amerikan maşası PKK oldu...



PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'ye binlerce tır silah yardımı yapıldı. Amerika Türkiye'ye karşı PKK/PYD'yi donattı. Ancak Türkiye komşularıyla ilikileri geliştirerek PKK/PYD'yi çembere aldı... Türk ordusu Afrin'in güneyine girerek terör örgütünü kuşattı....



Amerika'nın PKK/PYD'ye verdiği silahlar bölge ülkeleri için de uyarıcı oldu. Suriye lideri Beşar Esad, "PYD vatan hainidir" dedi. İran PKK'ya karşı operasyonlarında TSK'ya istihbatrat vermeye başladı. Irak'la PKK'ya karşı operasyon, planları gündeme girdi...



Bağımsızlık referandumuyla sadece Irak'ı değil İran ve Türkiye'yi karşısına aldı. Amerika ve İsrail'in güvencesiyle hareket eden Barzani, bir koyup üç almayı hedeflerken elindeki gücü de kaybetti. Bölge ülkeleri birleşti. Barzani güçleri tek kurşun atamadan Kerkük'ten kaçtı... Barzani istifa etmek zorunda kaldı.



PKK'nın ve Barzani'nin ortadoğudaki mağlubiyeti aslında Amerika'nın yenilgisini ve çaresizliğini ortaya koydu. Amerika sadece bölgemizde değil dünyanın dört bir yanında mevzi kaybetti. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne yönelik tehditleri sonuç vermedi.... 2017'de daha önce benzeri görülmemiş şekilde Amerika Avrupa ilişkileri bozuldu. İngilitere Birlikten çıktı. İspanya'da bölünme referandumu gündeme geldi. NATO'nun finanasmanı konusunda Amerikan Başkanı Trump Avrupa'ya kesenin ağzını açın çağrıları yapmak durumunda kaldı.



2017'de Amerika'nın en büyük yalanlarından birisi daha deşifre oldu. Sözde IŞİD'e karşı mücadele eden Amerika'nın IŞİD'e ayan beyan yardım ettiği ortaya çıktı. İngiliz BBC, Rakka'daki IŞİD'li teröristlerin Amerika ve PKK yardımıyla tahliye edildiği görüntüleri yayınladı. IŞİD Irak ve Suriye topraklarından silindi... Asıl kaybeden yine Amerika oldu...



Çin'le birlikte Asya'nın önlenemez yükselişi karşısında Amerika yenilgisini kabul etmek zorunda kaldı. Trump'un açıkladığı son strateji belgesi, Amerikan yenilgisinin itirafı niteliğindeydi... 2017'nin sonlarına gelirken Amerika belki de tarihinin en büyük hezimetlerinden birisini Kudüs konusunda yaşadı. Birleşmiş Milletler oylamasıyla bütün dünya, Kudüs kararında Amerika'yı yapayalnız bıraktı.



2016'da darbeye kalkışan Amerikancı FETÖ'ye karşı 2017 yılı hesaplaşma yılı oldu. Örgütün devlete yuvalanmış hücrelerine ölümcül darbeler vuruldu. Şubat ayında başlayan yargılamalarda FETÖ'nün arkasındaki gücün Amerika ve NATO olduğu açıkça tespit edildi. Ordudan yargıdan emniyetten on binlerce FETÖ'cü tasfiye edildi. FETÖ'nün istismar ettiği hatalı uygulamaların pek çoğundan geri dönüldü... Vatan Partili Anıl Eren Yıldız'ın ve Sözcü muhabiri Gökmen Ulu'nun serbest bırakılması, yargıya olan güveni tazeledi...



2017'de Atatürk düşmanlarının itibarlarının yer bir oldu. Geçtiğimiz yıllarda Atatürk'e yönelik hakaretlerle öne çıkmaya çalışanlar 2017'de Atatürk'e saldırmanın yanıtını aldı. Derin Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan, Atatürk ve ailesine yönelik iftiralarından sonra bir yıl üç ay hapis cezası aldı...



Atatürk'e hakaret ederek ünlü olamaya çalışan meczup Kadir Mısıroğlu hakkında soruşturma açıldı...



2017 yılı Türkiye'de Atatürk'ü silmeye çalışanların başarısızlığa mahkum olduğunu bir kez daha kanıtladı...



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