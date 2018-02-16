Hükümet Sözcüsü Bozdağ, ABD'li yetkili isimlerin “DEAŞ’la mücadeleye odaklanalım” sözlerinin arka planını açıkladı. Bozdağ, "Bundan sonra DEAŞ'lı teröristleri birilerinin örgütleyip 'bak Türkiye afrin bölgesine girdi, DEAŞ'a odaklanın dedik, ama odaklanma zayıfladı, DEAŞ yeniden Rakka'ya doğru yeniden şuraya doğru gidiyor' diye diye yeni bir tiyatro ile önümüzdeki günlerde bütün dünyanın önüne koyabilirler" dedi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ bir soru üzerine "Çok net söylüyorum. DEAŞ terör örgütü bölgede ki siyasal hedeflerin projelerin hayata geçirilmesi için kullanılan bir alettir. Ve onu kullanıyorlar şu anda. Şimdi bakın burada ne diyor. DEAŞ terör örgütüne odaklanalım. Evet odaklanalım beraber mücadele edelim. DEAŞ ile kim mücadele ediyor? Bir dünya mücadele ediyor. Peki sadece ABD mi mücadele ediyor hayır? Fırat Kalkanı harekatı sırasında 3 Bin DEAŞ lı teröristi etkisiz hale getiren Türk silahlı kuvvetleridir. Başika kampını DEAŞ'a karşı kuran ve orada da pek çok, Bin civarında DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getiren yine TSK dır. Bu güne kadar da en fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getiren ülke TSK'dır" dedi.



"YENİ BİR TİYATRO"



Hükümet Sözcüsü Bozdağ, terör örgütü IŞİD bahanesiyle yeni bir oyun tezgahlandığını belirterek "Bundan sonra DEAŞ'lı teröristleri birilerinin örgütleyip 'bak Türkiye afrin bölgesine girdi, DEAŞ'a odaklanın dedik, ama odaklanma zayıfladı, DEAŞ yeniden Rakka'ya doğru yeniden şuraya doğru gidiyor' diye diye yeni bir tiyatro ile önümüzdeki günlerde bütün dünyanın önüne koyabilirler." ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr