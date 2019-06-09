Atlantik'ten kopan Türkiye'yi baskı altına almaya çalışan ABD her geçen gün yeni hamleler deniyor. Son tehdit F-35'lerin teslim edilmemesi. Ancak küresel güç dengeleri içinde zayıflayan ve bölge ittifakları karşısında etkisiz kalan ABD'nin hedefine ulaşması zor

Türkiye S-400 alımı konusunda ısrarını sürdürünce ABD tehditlerini artırdı. ABD Türkiye’ye ekonomi, terör, Suriye ve Irak, Doğu Akdeniz-Ege, Kıbrıs ve F-35'ler üzerinden yükleniyor. En son olarak da ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a bir mektup gönderdi ve S-400’ler konusunda 31 Temmuz’a kadar süre tanıdı.



ABD tehditlerini artırsa da Türkiye’nin eli kuvvetli. Dünyada dengelerin değişmesi, güç dengesinin Atlantik’ten Asya’ya kayması, Türkiye’nin yeni ittifakları ve Avrasya’ya yönelmesi en büyük avantajları arasında yer alıyor. Ayrıca bölge ülkeleri arasında işbirliğinin gelişmesi ve ABD’nin devre dışında kalması da Türkiye’nin elini kuvvetlendiriyor.



ABD’nin Türkiye’ye beş tehdidi ve Türkiye’nin verebileceği yanıtlar özetle şöyle:



EKONOMİ



ABD Başkanı Trump Türkiye’yi “Ekonominizi mahvederiz” diye tehdit etti. ABD, Türk ekonomisinde yaşanan krizi fırsat olarak kullanmaya çalışıyor. Uluslararası mafyalaşmış finans kuruluşları ile birlikte hareket ederek Türkiye’nin elini kolunu bağlayabileceklerini düşünüyor. Ekonomik krizi tetikleyerek iç kargaşa yaratma hesabı yapıyor.



Yanıt: Uzmanlar ABD ile uzlaşılsa bile sonucun değişmeyeceğini bildiriyor. Yaşanan krizin nedeninin de ABD dayatması ile uygulanan ekonomi politikaları olduğunu ifade ediyorlar. Borçla yürüyen bir ekonomi politikasında sona gelindiği görüşündeler. Uzun yıllar ekonomi bürokrasisinde üst düzeyde görev yapmış ve Türkiye’nin komşularla ilişkilerinin düzenlenmesinde görev almış bir bürokrat Aydınlık’a yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:



“Türkiye'nin ekonomik krizden kurtulmak için üretime yönelmesi şart. Artık bu kaçınılmaz hale geldi. Tasarruf, kaynakların üretime yönlendirilmesi ve yeni pazarlara yönelmek... ABD tehditlerini boşa çıkaracak yöntem de bu. Türkiye’nin sıkıntıları olduğu doğru. Ama eli de zayıf değil. Özellikle İran’a yaptırımlarla birlikte daha da kuvvetlendi. İran’a yaptırımı bozabilecek en önemli ülkeyiz. Tavır alırsak yaptırımların hiçbir önemi kalmaz. Avrupa da destek verir. Çünkü Türk ekonomisinin bozulması Avrupa’yı da etkiler. Bu durum son Dünya Bankası raporunda da açıkça belirtiliyor. Başta Almanya olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesi Türkiye’nin toparlanmasından yana. Bunu da açıkça dile getiriyorlar. Aksi halde kendileri de krize çekilirler.”



Ekonomistler, Türkiye’nin Avrasya’ya yönelmesi, Avrupa ile ilişkilerini geliştirmesi, ticarette yerel para birimlerine yönelmesi durumunda ABD tehditlerinin boşa çıkarılacağı görüşünde.



TERÖR, SUİKASTLAR



ABD’nin Türkiye’yi tehditte kullandığı bir başka olay da terör ve suikastlar. Türkiye ne zaman ABD’nin istemediği işler yapsa terör ve suikast olayları arttı. ABD, “İstediklerimi yapmazsanız Türkiye’yi yönetilemez hale getiririm” dedi. “Örtülü operasyonlar”ı devreye soktu. Şimdi de benzer yollara başvurabileceğini ima ediyor. IŞİD lideri Bağdadi’nin açıklama yaparken elinde tuttuğu dosyada “Türkiye vilayeti” yazması da bu tehdidin parçası.



Yanıt: Türkiye ABD’nin terör tehdidini boşa çıkaracak güce sahip. Suriye’de “ABD-İsrail Koridorunu” Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile kesti. Pençe Harekatı devam ediyor. 15 Temmuz ABD/FETÖ darbe girişimi bastırıldı. ABD’nin kullandığı elemanlar hapiste. Hapiste olmayanlar da kaçtı. 15 Temmuz sonrası kentlerde terör sıfırlandı. FETÖ ve PKK temizliği devam ediyor. Bu temizlik ABD tehdidini de boşa çıkaracak.



SURİYE-IRAK



ABD Türkiye’ye karşı Suriye ve Irak’ta yığınak yapıyor. Suriye’de PKK/PYD’ye on binlerce TIR silah verdi. Irak’taki üslerine yığınağı sürdürüyor. Türkiye’yi buralardan tehdit ediyor.



Yanıt: Güney sınırlarımızda inisiyatif aslında Türkiye'de. Başta Suriye, komşularımızla ilişkileri düzeltmek ve geliştirmek, ABD'yi burada felç eder. Irak Cumhurbaşkanı ve Başbakanı geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye geldi. Türkiye’den Bağdat’a ziyaretler arttı. Müteahhitler kalabalık bir heyetle Bağdat’a gitti. Irak’la yeni bir döneme giriliyor.



Suriye ile ilişkilerde de gelişmeler var. Suriye yönetimi ile görüşmelerin başladığı ifade ediliyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre geçtiğimiz günlerde çok üst düzeyde bir yetkili Şam’a giderek görüşmeler yaptı. Türkiye’nin Doğrudan Şam ve Bağdat’la ilişkilerini geliştirmesi ABD’yi devre dışı bırakacak ve buralardan Türkiye’ye yönelik tehdidi bertaraf edecek.



DOĞU AKDENİZ VE EGE



ABD son dönemde Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Doğu Akdeniz’deki zengin doğalgaz yataklarını kullanarak Türkiye’ye karşı bir blok oluşturma çabasına girdi. Akdeniz’deki savaş gemilerini arttırarak Türkiye’yi tehdide başladı.



Yanıt: Türk ordusu üç denizde de aynı anda tatbikat yaptı. Mavi Vatan için kararlılığını gösterdi. Bu arada geçtiğimiz günlerde Türkiye’den Yunanistan’a bir heyet gitti. İlk kez önü açık bir toplantı yapıldı ve iki ülke arasındaki tüm sorunlar masaya yatırıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar görüşmelerin olumlu geçtiğini ve süreceğini bildirdi. Türkiye ile Yunanistan’ın aralarındaki sorunları kendi aralarında çözmesi de ABD’nin tehdidini boşa çıkaracak bir hamle.



Türkiye ABD tehditlerine pabuç bırakmadı. Sondaj çalışmalarına başladı. Çalışmalar sürüyor. Yeni sondajlara başlanması da gündemde. Türkiye kararlı durunca geri adım atmak zorunda kaldı. Ülkemizin çıkarlarını gözeten haritalar basına servis ediliverdi. Aydınlık'ın dünkü manşeti ulusal ve uluslararası düzlemde çok dikkat çekti. Kararlı duruş hele de Suriye'yle dostluk politikasıyla tamamlanırsa ABD'nin buradaki tehditleri de boşa çıkarılır.



KIBRIS



ABD’nin Türkiye’yi tehdit ettiği bir başka konu da Kıbrıs. Rumları kullanarak Türkiye’yi adadan çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Bu konuda Avrupa’yı da yanına almak için çaba gösteriyor.



Yanıt: Kıbrıs’ta Annan Planı dönemi geride kaldı. “Yes be anam” devri kapandı. Kıbrıs Hükümeti son dönemde Rauf Denktaş’ın politikalarını izliyor. Yeni Başbakan da bu konuda kararlı. Türkiye de politika değişikliğine gitti ve Kıbrıs hükümetinin arkasında duruyor. Denktaş politikalarına devam edilmesi ABD planlarını bozuyor. Bu politikalara devam edilirse ABD Kıbrıs’ta da ortada kalacak.



Aydınlık