Amerika'nın S-400 gerginliği gün geçtikçe artıyor. Buna bağlı olarak Türkiye'yi hedef alan açıklamalar da peş peşe geliyor, tehditlerin ardı arkası kesilmiyor. Peki Amerika neden bu kadar telaşlı? Amerika'nın bölgedeki planları, S-400'lerle birlikte altüst mü oluyor? İşte S-400 paniğinin nedenleri

Amerika, Türkiye'nin S-400 alımını desteklemediğini pek çok kez tekrarladı. Türkiye geri adım atmayınca tehditler beraberinde geldi.



Türkiye üzerinde yapılan "ekonomik temelli" baskılar da sonuçsuz kaldı. Rusya’dan alınan iki adet S-400 sisteminden biri Temmuz ayında Ankara’ya geliyor. Peki Amerika'nın S-400 paniğinin nedeni ne?



Yeni Şafak gazetesinin haberine göre Amerika bir değil, birden çok sebep nedeniyle Türkiye'nin S-400 almasını istemiyor. Bu nedenlerin başında da Doğu Akdeniz ve Ege'deki güç savaşları geliyor.



600 km menzili S-400 sistemi İzmir ve Hatay'a yerleştirildiği anda hareketli sularda dengeler bozulacak. Amerika'nın hesapları altüst olacak. İzmir'e kurulan sistem sayesinde Ege'de, Yunanistan'dan kalkan tüm uçaklar anında tespit edilecek. Radara girdiği andan itibaren de sistem hedefe kilitlenebilecek.



DOĞU AKDENİZ VE EGE'DE KONTROL TÜRKİYE'DE OLACAK



Hatay'daki sistem sayesinde de Doğu Akdeniz hava sahası Türkiye'nin kontrolüne geçmiş olacak ve Türkiye bölgedeki enerji kaynaklarının korunmasıda önemli bir rol üstlenecek. Türkiye bu şekilde Doğu Akdeniz ve Ege'de lider konuma geçecek.



GÖRÜNMEZ SAVAŞ UÇAKLARI RADARDA OLACAK



Bir diğer panik yaratan neden ise S-400'lerin görünmez denilen savaş uçaklarını görebilmesi. Bu durumda F-35'ler S-400 karşısında savunmasız kalıyor ve uçağın sistem karşısındaki zafiyetleri de ortaya çıkıyor.



F-35'İN ZAFİYETLERİ ORTAYA ÇIKACAK



İşte gerginlik yaratan bir üçüncü neden de F-35'lerin kusurlarının ortaya çıkacak olması. Yüksek bütçeli F-35 projesinin bu şekilde büyük zarar göreceği ve Amerika'nın dünya silah pazarında liderliğini kaybetmesine neden olabileceği belirtiliyor.



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