15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde FETÖ kalkışmasını yöneten FETÖ'nün TSK sorumlusu Adil Öksüz’ün üzerinden çıkanlar dosyadaki tutanakta tek tek yer aldı. Tutanakta yer alan bilgiye göre Öksüz'ün üstünden mini bir servet çıktığı öğrenildi.

Fethullahçı terör Örgütü'nün (FETÖ) 'Hava Kuvvetleri Sorumlusu' Adil Öksüz yakalandığında hazırlanan tutanağa ulaşıldı. Yeni Şafak'ta yer alan habre göre; 16 Temmuz'da hazırlanan tutanakta Adil Öksüz'ün üzerinde çıkan para ve telefonlar yazılı.



15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde FETÖ kalkışmasını yöneten Adil Öksüz’ün üzerinden çıkanlar bir servet değerinde.



İşte Adil Öksüz'ün üzerinden çıkanlar:







51 Adet 200 TL

35 Adet 100 Dolar

11 Adet 100 TL

3 Adet 50 TL

1 Adet Deri El Çantası

1 Adet Samsung Note 5 Cep Telefonu

1 Adet Iphone 6 Cep telefonu



ulusal.com.tr