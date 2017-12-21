Fethullahçı terör Örgütü'nün (FETÖ) 'Hava Kuvvetleri Sorumlusu' Adil Öksüz yakalandığında hazırlanan tutanağa ulaşıldı. Yeni Şafak'ta yer alan habre göre; 16 Temmuz'da hazırlanan tutanakta Adil Öksüz'ün üzerinde çıkan para ve telefonlar yazılı.
15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde FETÖ kalkışmasını yöneten Adil Öksüz’ün üzerinden çıkanlar bir servet değerinde.
İşte Adil Öksüz'ün üzerinden çıkanlar:
51 Adet 200 TL
35 Adet 100 Dolar
11 Adet 100 TL
3 Adet 50 TL
1 Adet Deri El Çantası
1 Adet Samsung Note 5 Cep Telefonu
1 Adet Iphone 6 Cep telefonu
ulusal.com.tr
15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde FETÖ kalkışmasını yöneten FETÖ'nün TSK sorumlusu Adil Öksüz’ün üzerinden çıkanlar dosyadaki tutanakta tek tek yer aldı. Tutanakta yer alan bilgiye göre Öksüz'ün üstünden mini bir servet çıktığı öğrenildi.
Fethullahçı terör Örgütü'nün (FETÖ) 'Hava Kuvvetleri Sorumlusu' Adil Öksüz yakalandığında hazırlanan tutanağa ulaşıldı. Yeni Şafak'ta yer alan habre göre; 16 Temmuz'da hazırlanan tutanakta Adil Öksüz'ün üzerinde çıkan para ve telefonlar yazılı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.