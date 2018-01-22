"Zeytin Dalı" harekâtıyla Afrin'e operasyon başladı. Peki Afrin harekâtı neden önemli? Türkiye bu harekâtla neyi hedefliyor?

Havadan jetler, karadan komandolar... Afrin artık ateş altında... Amaç, sınırlarımıza yönelik terör tehdidini yok etmek.



Afrin'in operasyonu stratejik açıkdan oldukça önemli. Zira, hem Hatay hem Kilis hem de Akdeniz'in güvenliği tehlikede.



Sadece 1 Ocak 2017 ila 9 Ocak 2018 tarihleri arasında Afrin bölgesinden 622 kez taciz ateşi açıldı. Bunların 51'i hudut hattından Türkiye'ye doğru oldu. Kilis'e 6 roket düştü, 2 kişi hafif yaralandı.



29 kez İdlib bölgesi taciz edildi. 542 taciz de Fırat Kalkanı Bölgesi'ne yapıldı.



Saldırılarda 4 askerimiz yaralandı. ÖSO'dan 23 kişi şehit oldu 40 kişi yaralandı. Sivillerden de 16 ölü 102 yaralımız var.



Afrin bölgesi Amanos dağlarındaki PKK'lılar için de geçiş güzergahı. Afrin'i çevreleyen dağlar Hatay'daki Amanos dağlarının uzantısı. Afrin dağları bölgeye doğal bir güvenlik sağlıyor. PKK'lılar Amanos'a sızmaları da ağır silah ve mühimmat takviyesini de Afrin bölgesinden yapıyor.



Ve nihayetinde terör koridorunun Akdeniz'e açılmasını tamamen engellemek için de Afrin'in PKK/PYD'den temizlenmesi şart. Zira, PKK/PYD İdlib bölgesine baskı yaparak Akdeniz'e açılabilir. Uzak görünse de Amerika destekli örgütün Hatay üzerinden Akdeniz'e uzanması da bir ihtimal.



Türkiye'nin hedefi sadece Afrin değil. Hedef Münbiç ve hatta Irak sınırına kadar uzanan hattı da terörden temizlemek. Bu hedef için de Fırat Kalkanı bölgesinin batı hattını güvence altına almak şart.



HABER: OĞUZ POLATBİLEK

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