Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı başladı. Terör örgütü tarafından Mühimmat Deposu olarak kullanılan tünelin tam isabetle vuruluşunun görüntüsü basınla paylaşıldı

PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin’de Mühimmat Deposu olarak kullanılan tünelin tam isabetle vuruluşunun görüntüsü basınla paylaşıldı.



YPG tarafından mühimmat deposu olarak kullanılan bir tünelin vurulma anının görüntüleri yayınlandı.



Görüntülerde, pilotumuzun ustalığı ve profesyonelliği ile tüneli tam isabetle vurduğu görülüyor.



Görüntüde, tünelin giriş noktasına isabet eden mühimmatın patlaması ve tünelin diğer ucundan dumanların yükselmesi görülüyor.



İşte o anlar





