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İşte Akın Öztürk'e istenen ceza

Sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay çatı davasında savcı mütalaasını açıkladı.

İşte Akın Öztürk'e istenen ceza

Sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay çatı davasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı Fetullah Gülen ile diğer firari sanıkların dosyasının ayrılmasını istedi. Çatı davada, Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri hakkında, 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.


Akın Öztürk'ün birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Mütaaladan öne çıkan kararlar şöyle:
Savcı Fetullah Gülen ile diğer firari sanıkların dosyasının ayrılmasını istedi.
Çatı davada, Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri hakkında, 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
37 Yurtta Sulh Konseyi üyesinin ülke genelindeki tüm eylemlerden sorumlu tutulmasını istedi.

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Etiketler; #yurtta sulh konseyi #akın öztürk #Fetullah Gülen
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