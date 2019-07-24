İşte alınan son karar! Son dakika 24 Temmuz 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar EYT, genel af, ceza indirimi, denetimli serbestlik, şartlı tahliye, infaz sürelerinde değişiklik, 3600 ek gösterge haberleri

Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar EYT, genel af, ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz sürelerinde değişiklik, 3600 ek gösterge haberleri. İktidar partisi yetkilileri, seçim vaatleri arasında yer alan 3600 ek gösterge konusunu seçimden sonra ağzına almadı. meklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili de Meclis'te herhangi bir yasal bir düzenleme yapılmadı. MHP'nin bir an önce çıkartılmasını istediği bu düzenleme konusunda Ak Parti daha temkinli ve dikkatli hareket ediyor. Af anlamına gelecek yasanın kendi damgasını taşımasını isteyen Ak Parti, Anayasa Mahkemesi'ne açılacak davalarla affın kapsamının genişlemesinin ve FETÖ mensupları ile tecavüz suçlularının bundan yararlanmasının önüne geçmek istiyor

3600 ek gösterge konusu, kabinenin 100 günlük eylem planında yer almasına rağmen bu konu herhangi bir adım atılmadı. İktidar partisi yetkilileri, seçim vaatleri arasında yer alan 3600 ek gösterge konusunu seçimden sonra ağzına almadı. 1 Ekim'de Meclis yeniden açıldığında bu konunun gündeme getirilmesi olasılığının hemen hemen olmadığını ifade edildi. Yaptıkları büyük kitle eylemleri ile sorunlarını kamuoyunun gündemine getiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili de Meclis'te herhangi bir yasal bir düzenleme yapılmadı.



YARGI PAKETİ DE YENİ DÖNEME KALDI



Mecliste, ilk kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği daha sonra da Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı Şartlı Ceza İndirimi şeklinde düşünülen "Af" konusunda da herhangi bir atım atılmadı. MHP'nin "ön alarak" bu konuda Meclise verdiği yasa teklifi, Adalet Bakanlığının yaptığı çalışma gerekçe gösterilerek gündeme alınmadı. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan Yargı paketinde, infaz süresinde değişiklik, denetimli serbestlik süresinin artırılması, tutukluluk süresinin iki yıl ile sınırlandırılması ve beş yılın altındaki suçlarda Yargıtay yolunun açılmasına yönelik bir hazırlık yapıldığı ve bu düzenleme ile kapasitelerinin çok üstünde mahkum ve tutuklu bulunan cezaevlerinden 80 bin kişinin bu yolla tahliye edilebileceği belirtilmişti.



AK PARTİ BUNU İSTİYOR! ŞARTLI TAHLİYE, FETÖ'YÜ KAPSAMAYACAK



MHP'nin bir an önce çıkartılmasını istediği bu düzenleme konusunda Ak Parti daha temkinli ve dikkatli hareket ediyor. Af anlamına gelecek yasanın kendi damgasını taşımasını isteyen Ak Parti, Anayasa Mahkemesi'ne açılacak davalarla affın kapsamının genişlemesinin ve FETÖ mensupları ile tecavüz suçlularının bundan yararlanmasının önüne geçmek istiyor.



FEYZİOĞLU: MECLİSİN İLK İŞİ İLK PAKET OLMALI



Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Meclis Ekim ayında açıldığında ilk işinin "Yargı Reformu" olmasını istedi.



Metin Feyzioğlu, Yargı Reformu konusunda açıklamalarda bulundu, "İlk paket tam anlamıyla hazır. Ancak maalesef Meclis çalışmalarına ara verdi. Çok takip etmemize rağmen Meclis'in ara vermeden sonraki ilk gündemine gelecek. Temmuz ayına yetişmedi ancak biz mücadele ettik" dedi.



"Düşünce, ifade, eleştiri ve basın özgürlüğünü güvence altına almak istiyoruz değil mi?" diye soran Feyzioğlu, şöyle devam etti:



"Yargı Reformu'nda işte bunlar var. Keşke herkes ilk açıklandığı andan itibaren bizim sahiplendiğimiz gibi sahiplenseydi, yok saymasaydı, çeşitli sebeplerle küçümsemeseydi de Temmuz ayında ilk paket çıksaydı. Biz Meclisimiz açılana kadar üzerimize düşen çalışmayı yapmaya devam edeceğiz. Yargı Reformu'nun ilk paketi toplumumuzun gündemindeki sorunlara çözümler getirecek şekilde oldukça kapsamlı olarak TBMM'nin gündemine gelecektir."



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