Yıl 1918... Mustafa Kemal Atatürk Afrin'de Kürtleri ve Arapları birleştirerek düşman hattını kesmişti. Filistin-Suriye cephesinde geri çekilme hattındaki Raco'da Atatürk'ün kullandığı karargah bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin korumaya aldığı karargahta restorasyon yapılması bekleniyor...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü YPG/PKK'dan arındırdığı Afrin'de Mustafa Kemal Atatürk'ün karargah bulundu.Tarihler 1918'i gösteriyordu. Mustafa Kemal Atatürk, 7. Ordu Komutanı olarak görev yapıyordu.Atatürk o yıllarda 1'inci Dünya Savaşı'nda Filistin-Suriye cephesinin komutanıydı.Birlikleri ile birlikte önce Halep'e ardından Afrin'e geçti. Racu'daki Katma tren istasyonunda konuşlandı, karargahını burada kurdu.Bölgede yaşayan Kürtleri ve Arapları birleştirdi, ordu ile hareket etmelerini sağlayacak bir birlik oluşturdu.Böylece İskenderun kıyıları, Reyhanlı, Kırıkhan, Belen, Der el Cemal ve Tel Rıfat boyunca uzanan hat korumaya alındı.Güneyden Afrin'e doğru ilerleyen İngiliz ordusu, 26 Ekim 1918'de Katma'da 7. Ordu'yla karşı karşıya geldi.Atatürk komutasındaki Türk ordusu, Katma'da İngilizleri bozguna uğrattı.Atatürk'ün bu zaferi planladığı karargah TSK'nın araştırmaları ile ortaya çıkartıldı.Bakımsızlık nedeniyle kısmen harap olan karargahın restore edilmesi planlanıyor.