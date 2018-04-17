Bahçeli'nin erken seçim çıkışı aslında Meclis kulisleri için sürpriz değildi. Ancak AKP ile MHP’nin hedeflediği erken seçim ortamı bir türlü yaratılamadı. Terörle mücadele, Afrin harekâtı derken "oylar arttı" denildi ama vatandaşın cebini yakan zamlar, erken seçim hedefinden AKP'yi uzaklaştırdı. Peki Erdoğan’ın ittifak ortağı Bahçeli'nin bu çıkışı ne anlama geliyor? Türkiye'de yeni bir "Ecevit" senaryosu mu gündeme gelecek? İşte kulislerde konuşulanlar

MHP Genel Başkanı Bahçeli "erken seçim" dedi, kulisler hareketlendi.



Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı birçok soruyu da akıllara getirdi. Aslında Bahçeli’nin bu çıkışı sürpriz değildi.



Bahçeli’nin AKP’ye ittifak çağrısı dikkat çekmişti. AKP’nin “evet” dediği çağrı; henüz seçimlere neredeyse 1 buçuk yıl varken "erken seçim olabilir mi?" sorusunu akıllara getirdi. Afrin harekâtının başlamasının ardından AKP’nin yaptırdığı anketler de dikkatlerin erken seçime çevrilmesine neden oldu. İktidar partisinde genel kongrenin erkene çekileceği, kabine revizyonu iddiaları ve ekonomide "yarın bugünden daha kötü olacak" yorumları da erken seçim iddialarını gündeme getirdi. Taşerona kadro düzenlemesi, esnafa verilen teşvikler kulislerde hep "seçim geliyor" şeklinde yorumlandı.



AKP’nin yaptırdığı anketlerde hedeflenen rakama bir türlü ulaşılamadı. Bu da iktidar partisinin erken seçim hedefinde uzaklaştığı şeklinde değerlendirildi.



Peki, Bahçeli bu açıklamayı neden yaptı? Kulislerde birçok ihtimal konuşuluyor.



Bahçeli’nin çağrısı sonrası Ecevit iktidarı kaybetti. AKP iktidara geldi. Akıllarda hep bir soru kaldı.



Aynı senaryonun gündeme gelip gelmeyeceği ise kulislerde yapılan tartışmalarda öne çıkmaya başladı.



HABER: ERAY ÇELEBİ

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