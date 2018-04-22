CHP'de Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP'de İlhan Kesici, Muharrem İnce ve Meral Akşener'in konuşulduğunu yazdı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP kulislerini bugün köşesine taşıdı. Hakan, CHP'nin masasında İhan Kesici, Meral Akşener ve Muharrem İnce formülleri olduğunu iddia etti.



İşte Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:



1- İLHAN KESİCİ FORMÜLÜ

Bu formülü masaya getirenlerin argümanları şunlar:

- Kimse “CHP’li değil” diyemez. Adam CHP’nin milletvekili...

- Ekonomiden anlıyor.

- Sağ kesimle bağı var.

- Sivas ellerinde sazı çalınıyor.

- Halk dilini iyi biliyor.

- Belirli bir sempati uyandırabilir.

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2- MERAL AKŞENER FORMÜLÜ

Bu formülü masaya getirenlerin argümanları şunlar:

- İkinci turda Erdoğan’ın karşısında varlık gösterebilir.

- Ülkücü bir geçmişi var.

- Atatürkçülüğü tartışılmaz.

- CHP tabanından rahatlıkla oy alabilir.

- AK Parti tabanına itici gelmez.

- İddialı ve iddiacı...

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3- MUHARREM İNCE FORMÜLÜ

Bu formülü masaya getirenlerin argümanları şunlar:

- Meydanları coşturabilir.

- Popülizm yapma kapasitesi fevkalade.

- Polemik yapma kapasitesi fazla.

- Dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı çıkmış olması Kürt seçmen açısından bir avantaj olabilir.

- Bir tarafı Karadeniz’e dayanıyor.

- Erdoğan’a karşı iyi mücadele eder.