İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile EYT'lilerin görüşmesi için yapılması gereken şey - 22 Temmuz 2019 Pazartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mücadelesinin önemli isimlerinden Eşref Daşgüleç, Change.org internet sitesindeki kampanyaya dair "Arkadaşlar bu kampanya 150.000 i̇mzayı bulduğunda, Change.org sayesi̇nde Çalışma Bakanlığı, si̇yasi̇ partiler ve Cumhurbaşkanı i̇le randevular otomatik olarak sağlanacak." dedi

Emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mücadelesinin önemli isimlerinden Eşref Daşgüleç, önemli bir açıklama yaptı.



Daşgüleç, Change.org internet sitesindeki EYT ve ABO mağduriyetlerine dair düzenlenen imza kampanyasına destek istedi.



İlgili kampanyadaki imza sayısının 150 bini bulduğu zaman Change.org sayesinde Çalışma Bakanlığı, siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile randevuların otomatik olarak sağlanacağını duyuruldu.



İŞTE YAPILMASI GEREKENLER



Eşref Daşgüleç'in açıklamasının devamında şunlar yer aldı:



"ŞU AN 132.000'LERDE İMZA SAYIMIZ.



İMZALAMAYANLAR LÜTFEN İMZALAYIP, KENDİ SAYFALARINDAKİ ARKADAŞLARINI İMZALAMAYA TEŞVİK ETSİNLER.



ARKADAŞ SAYISI FAZLA OLAN VEYA BAŞKA FACEBOOK GRUPLARINA ÜYE OLANLARDAN YARDIM ETMELERİNİ RİCA EDİYORUZ."



ulusal.com.tr



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