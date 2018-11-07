Danıştay'ın "Andımız" kararına karşı AKP'nin savunmalarından biri de Cumhuriyet önderliğini suçlamaktı. Öyle ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Reşit Galip'in dışında Cumhuriyet önderliğini "tek bir dikili ağacınız yok" sözleriyle de hedef almıştı. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kalkınma görmezden gelinmişti. Cumhuriyetin kuruluşunun ardından yapılan büyük atılımı "Atatürk'ün Diktiği Ağaçlar" kitabının yazarı Nazmi Kal'la konuştuk. Kal'ın kitabı bize kefen bezi olmayan bir ülkenin nasıl demir çelik ürettiğini anlatıyor...

AKP, Danıştay'ın "Andımız" kararına karşı Cumhuriyet önderliğini suçlamaya girişmişti. O suçlamalar Andımız'ın yazarı Reşit Galip'le sınırlı kalmadı.



Türkçe ezan uygulamasından sanayi politikasına, Cumhuriyet'in politikaları eleştirildi.



Eski TRT programcısı gazeteci yazar Nazmi Kal'ın "Atatürk'ün Diktiği Ağaçlar" kitabı ise işte bu eleştirilere yanıt veriyor.



Cumhuriyetin kurulduğu dönemlerde yaşanan zorlukları vurgulayan Kal, az zamanda büyük işlere imza atıldığını belirtti.



Yazar Nazmi Kal, Atatürk döneminde şeker fabrikalarının modern Türkiye'ye katkılarını hatırlattı.



Kal, cumhuriyet döneminin kazanımlarına sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.







HABER: DOĞUKAN ÇOBAN

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