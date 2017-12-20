Yargıtay'ın "Örgüt yok" kararına rağmen Ergenekon kumpas davasının 3'üncü duruşması yarın görülecek. Hukukçular davada beraat kararı çıkması gerektiğini söylüyor. Ulusal Kanal'ın ulaştığı FETÖ'cüler hakkında açılan davaların iddianamelerinde de Ergenekon'un nasıl bir kumpas olduğu tek tek anlatılıyor.

Yargıtay'ın 16'ıncı Ceza Dairesi'nin "Örgüt yoktur" kararına rağmen devam ettirilen Ergenekon kumpas davasının 3'üncü duruşması 21 Aralık Perşembe günü görülecek.15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'cüler hakkında birçok dava açıldı.Ulusal Kanal'ın ulaştığı davaların iddianamelerinde Ergenekon'un nasıl bir kumpas olduğu Cumhuriyet Savcıları tarafından tek tek anlatıldı."FETÖ Ana Dava'sının" iddianamesinin 136'ıncı sayfasında "Ergenekon iddiası FETÖ tarafından kendi terörizmini gizlemek için uydurulmuştur" ifadesi kullanılıyor. Ana Dava Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.Yine aynı iddianamede, "Ergenekon Davası'nda dayanılan sözde deliller, Gülen'in öğütleri doğrultusunda FETÖ tarafından üretilen materyallerdir" deniliyor.Ana Dava İddianamesinde Ergenekon, "FETÖ elindeki medya organları ile imal ettiği hayali örgüt hakkında beyin yıkama faaliyeti yürütmüştür" şeklinde tarif ediliyor. Bu ifadeler iddianamenin "Örgütsel İletişim" başlığının 3'üncü sayfasında yer alıyor.Bir ayrıntı da Danıştay saldırısı için yer alıyor. Saldırının FETÖ tarafından planlandığı belirtilen iddianamede, "Bu saldırı Ergenekon Davası ile birleştirilip üzeri kapatılmaya çalışılmıştır" ifadesine yer veriliyor.