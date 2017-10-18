CHP'li Özgür Özel, "Bugün sabah 08:30'da tomografi çekildi. O açıdan haberler iyi. Dün kötüydü, düne göre iyi durumdayız. Yoğun bakımdan çıkmadı. İsterdik çıkmasını. Bu sabahki tomografi daha iyi" açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Demircan da "Cumhurbaşkanımız gerekli talimatı verdi. Türkiye'deki bütün yetkin hekimler, Sayın Baykal'ın sağlık durumuyla ilgileniyorlar. Onların içerisinde Cumhurbaşkanımızın görevlendirilmesini istediği Prof. Dr. Uğur Türe de burada hizmet veriyor. Hekim arkadaşlardan bize gelen bilgiler uyutulma döneminde, yani uyutulma beynin istirahate sevk edilmesidir. Bu belli bir süre, 72 saat olur, üç gün olur... Bu şekilde, süre sonunda inşallah Sayın Baykal bu tedaviden istifade etmiş olarak tedavisini tamamlamış olur" dedi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. İbiş, "Durumu ciddiyetini koruyor. Beyin ölümü kesinlikle yok" dedi

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın son sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.



CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, "Sayın Deniz Baykal, yoğun bakım servisinden Nöroloji Servisi'ne alındı. İki haftalık bir tedavi süreci öngörülüyor" açıklamasının ardından yeni bir açıklama daha yaptı.



Yarkadaş, "Baykal, İbni Sina Hastanesi Yoğun Bakımı'nda Nöroloji, Nöroşurirji, Kardiyoloji, Anestezi ve Girişimsel Radyoloji'nin kontrolünde bulunuyor." ifadelerini kullandı.



ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA



Öte yandan CHP'li Özgür Özel, "Bugün sabah 08:30'da tomografi çekildi. O açıdan haberler iyi. Dün kötüydü, düne göre iyi durumdayız. Yoğun bakımdan çıkmadı. İsterdik çıkmasını. Bu sabahki tomografi daha iyi" dedi.



SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN'DAN AÇIKLAMA



Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Cumhurbaşkanımız gerekli talimatı verdi. Türkiye'deki bütün yetkin hekimler, Sayın Baykal'ın sağlık durumuyla ilgileniyorlar. Onların içerisinde Cumhurbaşkanımızın görevlendirilmesini istediği Prof. Dr. Uğur Türe de burada hizmet veriyor." dedi.



Bakan Demircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Toplantı Salonunda iki bakanlık arasında yürütülen "Sağlık Turizminin Tanıtımı İşbirliği Protokolü"nün imza töreninde, Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin gazetecilerin soruları üzerine açıklamalarda bulundu.



Demircan, Baykal'ın sağlık durumunu yakından takip ettiklerini belirterek, "Türkiye genelindeki bu işe ehil arkadaşlarımız her yerde var. Sayın Baykal'ın tedavisini takip etme noktasında Cumhurbaşkanımızın da talepleriyle Ankara dışından da hekim arkadaşlar bu tedaviye katılıyorlar." ifadesini kullandı.



Bakan Demircan, Baykal'ın beyninde emboli damar tıkanması sonrasında damardaki pıhtının alındığını ve stent yerleştirildiğini vurgulayarak, bu tedavilerin ardından kanama durumuna bağlı olarak da beyin içindeki basıncı düşürme ameliyatı gerçekleştirildiğini bildirdi.



Demircan, şunları kaydetti:



Hekim arkadaşlardan bize gelen bilgiler uyutulma döneminde, yani uyutulma, beynin istirahate sevk edilmesidir. Bu belli bir süre, 72 saat olur, üç gün olur... Bu şekilde, süre sonunda, inşallah Sayın Baykal bu tedaviden istifade etmiş olarak tedavisini tamamlamış olur. Sayın Baykal'ın rahatsızlığı sürekli takibimizde. Cumhurbaşkanımız gerekli talimatı verdi. Türkiye'deki bütün yetkin hekimler Sayın Baykal'ın sağlık durumuyla ilgileniyorlar. Onların içerisinde Cumhurbaşkanımızın görevlendirilmesini istediği Prof. Dr. Uğur Türe de burada hizmet veriyor.



BAYKAL İLE İLGİLİ SON AÇIKLAMA



Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.



İbiş, "Durumu ciddiyetini koruyor. Beyin ölümü kesinlikle yok" dedi.



İbiş şunları söyledi:



Tehlike sürüyor. Bilinci kapalı. Hayati bulguları kontrol altında. Beyin fonksiyonları dünle aynı.



Daha önce bir kötüye gidiş vardı ama dün ile bugün arasında bir kötüye gidiş yok.



Bizi küçük de olsa umutlandıracak bulgular var.



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