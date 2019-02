Dink cinayeti davasında yargılanan dönemin Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek’in de arasında bulunduğu 2’si tutuksuz 4 sanığın FETÖ içinde 'A5' koduyla, yani 'teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı üst seviyede olan' örgüt üyesi olarak kayıt altına alındıkları ortaya çıktı.

Dink cinayeti davasında yargılanan dönemin Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek’in de arasında bulunduğu dört sanığın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ‘FETÖ’nün Emniyet Mahrem Yapılanması’ soruşturması kapsamında ele geçirilen micro SD kartta yer alan örgüt içi fişleme listelerinde yer aldıkları ortaya çıktı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Dink davasının görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne FETÖ’nün ‘Emniyet Mahrem Yapılanması’ listesinde yer alan 4 sanığa ilişkin rapor gönderdi.



A5 KODU: TESLİMİYETİ, SADAKATİ VE BAĞLILIĞI ÜST SEVİYEDE

Sanıklardan dönemin Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek, dönemin Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi amirlerinden Metin Balta, dönemin C Şube Müdür Yardımcısı Osman Gülbel ve dönemin Samsun İl Güvenlik Şube Müdürü Yakup Kurtaran’ın FETÖ’nün örgüt içi fişlemelerinin yer aldığı listede “A5” koduyla kayıt altına alındıkları ortaya çıktı. Örgüt içi fişlemelerde “A5” kodu “FETÖ mensubiyeti olan, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı üst seviyede olan” kişileri ifade ediyor.

Aydınlık.com.tr, Ramazan Akyürek ile birlikte 4 sanığa ait Emniyet tarafından hazırlanan veri inceleme raporlarına ulaştı. Her bir sanık için ayrı ayrı hazırlanan ‘Gizli’ ibareli 10 sayfalık raporlarda soruşturmayla ilgili genel bilgilerin yanı sıra, örgüt içindeki fişleme kodları ve karşılığındaki anlamları sıralandı.

Raporda, FETÖ’ye ait ele geçirilen excel dosyasında örgüt üyelerinin ‘Tüm liste’, ‘Güncel lise’ ve ‘Tüm emekli’ isimli tablolar altında fişlendikleri, tüm emniyet teşkilatı personelinin adının karşısındaki haneye kodlar yazılarak yaklaşık 80 kategoride kayıt altına alındığına dikkat çekildi.

Fişleme tablolarında “Tüm liste” başlığının tüm Emniyet Genel Müdürlüğü personelini, “Güncel liste” polis memuru rütbesindeki güncel personeli, “Tüm Emekli” başlığının ise emekli edilen rütbeli personeli kapsadığı kaydedildi.



İşte Emniyet'in raporlarından Dink davası sanıklarıyla ilgili kayıtlar:

















NEYLE SUÇLANIYORLARDI?

RAMAZAN AKYÜREK: Dink cinayeti öncesinde Trabzon İl Emniyet Müdürü ve cinayet sırasında da Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı olarak görev yapıyordu. Cinayetin kilit isimlerinden.

"Tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik, resmi belgeyi yok etme ve görevi kötüye kullanma" suçlarından da 23 yıldan 44’er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

28 Eylül 2018 tarihli duruşmada "Resmi belgede sahtecilik" ve "Örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak bu suçlardan tahliyesine karar verildi. Cinayete ilişkin suçlardan ise tutukluluğu devam ediyor.

İddianamede, ‘Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ve Coşgun Çakar'ın, ‘FETÖ’nün amacını gerçekleştirmek için Dink cinayetini araç suç niteliğinde işledikleri ve Dink'in öldürüleceğini, cinayete hazırlık yapıldığını, Dink'i öldürecek tetikçinin de Ogün Samast olduğunu bilmelerine rağmen bu cinayetin işlenmesini bekledikleri’ belirtiliyor.

Akyürek hakkında 2001 yılında dönemin İstanbul Valisi Erol Çakır’ın bizzat elyazısıyla yazdığı ve imzaladığı sicilde şu saptama yer alıyordu: “Emniyetteki hizipleşme içinde irticai akımlara (Fetullah) yakın. Dikkat edilmelidir.”

OSMAN GÜLBEL: Cinayet döneminde İstihbarat Daire Başkanlığı’na bağlı, azınlıklar ve aşırı sağ faaliyetler konularında çalışan C Şube Müdürlüğünde görevliydi. Yasin Hayal'in “Hrant Dink'i ne pahasına olursa olsun öldüreceği” yönündeki Trabzon’dan gelen evrakla ilgili üstlerine bilgi vermemekle suçlanıyor. ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Halen tutuklu. İddianamede, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ayrıca ''silahlı örgüte üye olmak, resmi belgede sahtecilik, resmi belgeyi yok etme ve görevi kötüye kullanma'' gibi suçlardan cezalandırılması isteniyor.





Dink davası sanıkları Metin Balta ve Yakup Kurtaran, tetikçi Ogün Samast'ın yakalandıktan sonra çekilen Türk bayraklı fotoğrafları nedeniyle suçlanıyor.



METİN BALTA: Dink cinayetinin işlendiği tarihlerde Samsun İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde emniyet amiri olarak görev yapıyordu. Tetikçi Ogün Samast yakalandıktan sonra Samsun Terörle Mücadele Şubesi’nin çay ocağında birlikte fotoğraf çekimlerinin yapılması için talimat verdiği iddia ediliyor. Fotoğrafta Samast’ın bir yanında emniyet müdürleri, diğer yanında jandarma, ellerinde Türk bayrağı, arkalarında ise Atatürk'ün "Vatan toprağı kutsaldır, kaderine terk edilemez" sözünün yer aldığı bir poster yer alıyordu. Balta, 6 Ekim 2018’de tahliye edildi. İddianamede, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' ve ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs''le suçlanıyor.

YAKUP KURTARAN: Dönemin Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü’ydü. Tetikçi Ogün Samast Samsun'da yakalandığında, Samast'a Türk bayrağı açtırıp fotoğraf çektiren polislerden biriydi. ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. 12 Haziran 2018’de adli kontrol şartıyla tahliye edildi. “Silahlı terör örgütüne üye olma'' ve ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından yargılanıyor.





