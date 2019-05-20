Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, "Şimdilik toplu iş sözleşmlerinden, vergiye kadar birçok değişik düzenlemenin yer aldığı 'Torba Kanun'da şimdilik EYT, stajyerler, 3600 ek gösterge ve belirtilen diğer kesimlerle ilgili herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak Torba Kanun'un TBMM’de görüşülmesi esnasında daha birçok değişik konu ve alanlarla ilgili düzenlemelerin gireceği kuşkusuzdur." ifadelerini kullandı

Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, emeklilikte yaşa takılanlar EYT, 3600 ek gösterge ve stajyerlerle ilgili gelişmeleri yazdı.



Karakaş, şu ifadeleri kullandı:



"Hemen cevaplayalım. Hâlihazırda TBMM’de yeni gönderilen 'Torba Kanun'un yanı sıra milletvekilleri tarafından verilen birçok kanun teklifi bulunmaktadır.



Şimdilik toplu iş sözleşmlerinden, vergiye kadar birçok değişik düzenlemenin yer aldığı 'Torba Kanun'da şimdilik EYT, stajyerler, 3600 ek gösterge ve belirtilen diğer kesimlerle ilgili herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak Torba Kanun'un TBMM’de görüşülmesi esnasında daha birçok değişik konu ve alanlarla ilgili düzenlemelerin gireceği kuşkusuzdur.



Bu bağlamda her an beklenti içinde olan söz konusu kesimler için de Torba Kanun'a yeni bir düzenleme konabilmesi ihtimal dâhilinde bulunmaktadır.



Kıdem tazminatı fonu kurulması ile ilgili yeni bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak bu tazminatla ilgili muhalefet partisi tarafından yeni bir kanun teklifi verildi.



Bu teklif ile; işçilerin bir yıldan kısa süreli çalışmalar için de kıdem tazminatı hakkı elde edebilmesinin sağlanması; kıdem tazminatı ödemeyen işveren açısından yaptırım unsuru olarak idari para cezasının getirilmesi; kıdem tazminatı ve sair işçi alacaklarının, kamu alacaklarının ve rehinli alacakların önüne geçirilmesi ve kıdem tazminatı fonu kurulmasını öngören hükmün yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir.



Bu teklifin Meclis aritmetiği göz önünde bulundurulduğunda yasalaşmasının zor olduğu ortaya çıkmaktadır.



Muhalefet partisi milletvekilleri tarafından verilen diğer bir kanun teklifinde ise, işsizlik ödeneklerinin yükseltilmesi, bu ödeneğe hak kazanma şartlarının kolaylaştırılması, İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinin işçilere yapılacak ödemeler dışında bir amaçla kullanılamaması ve fon gelirlerinin başka kurum ve kuruluşlara aktarılmasının yasaklanması öngörülmektedir."



ulusal.com.tr