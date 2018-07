FETÖ'ye yönelik soruşturmalar ve davalar kapsamında örgütün elebaşı Fetullah Gülen başta olmak üzere, Abdullah Aymaz, Mustafa Özcan, İsmail Büyükçelebi, Adil Öksüz ve iş adamı Hamdi İpek Akın'ın yanı sıra çok sayıda kişi firari durumda bulunuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, FETÖ soruşturmaları ve davalarında haklarında yakalama kararı olan birçok isim, hayatını saklanarak ya da yurt dışında firari olarak sürdürüyor.

Firari isimlerin başında yıllardır ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki malikanesinde yaşayan örgütün elebaşı Fetullah Gülen geliyor. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin talimatını da verdiği belirlenen Gülen'e yönelik "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "anayasal düzeni ihlal", "kasten öldürme" gibi pek çok suçtan açılmış davalar bulunuyor. Gülen'in iadesi için Türkiye, ABD adli mercilerine iade taleplerini iletti.

Darbe girişimini Ankara'daki Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığından yönettiği tespit edilen sivil imamlardan eski Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Adil Öksüz de firari FETÖ'cüler arasında bulunuyor.

Girişimin bastırılmasının ardından kaçarken yakalanan ve sorgusunda Kahramankazan'a "arsa bakmaya" gittiğini iddia eden Öksüz, sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldıktan sonra Ankara'dan uçakla İstanbul'a gitmiş, 19 Temmuz'da Akyazı'daki kayınpederinin evine uğradıktan sonra kayıplara karışmıştı.

Öksüz'ün 11 Temmuz 2016'da ABD'ye gittiği ve iki gün sonra döndüğü dikkati çekmişti. Bu seyahatinde darbe talimatını Gülen'den alıp örgüt üyesi askerlere verdiği değerlendirilen Öksüz'ün Almanya'da bulunduğu iddia ediliyor.

Öksüz, FETÖ/PDY "çatı davası" ile Akıncı davası sanıkları arasında bulunuyor.



Örgütün finans işlerini yürütüyor

FETÖ'nün ikinci adamı olarak bilinen ve Gülen'in ardından örgütün başına geçecek isimler arasında sayılan Abdullah Aymaz da firari örgüt mensupları arasında yer alıyor. Gülen'in en yakınındakilerden olan Aymaz, örgüte ait kapatılan Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisinin yazarlarındandı.

FETÖ çatı davası sanığı Aymaz, 29 Şubat 2016'daki "Nevbahar Mesajı" başlıklı yazısında, 12 Eylül darbesinden önce, Sızıntı dergisinin Haziran 1980 sayısında yazdığı "Yusuflara müjdeler olsun" başlıklı yazıyı paylaşmış ve "Kışladaki defneden haber alıyoruz" demişti. Almanya'da bulunduğu bildirilen Aymaz hakkında iade talepnamesi düzenlenmişti.

Örgütün bir diğer önemli ismi Mustafa Özcan da FETÖ çatı davasında yargılanıyor. Örgütün "Başyüceler Şurası"nın başında bulunduğu belirtilen Özcan, örgütün finans işlerini yürütüyor. Kazakistan'da olduğu belirlenen Özcan, Gülen ve Aymaz ile emniyetin "aranan teröristler" listesinde, kırmızı kategoride yer alıyor.

Fethullah Gülen'in yeğeni Mebruke Türkyolu ile evli olan Cevdet Türkyolu, Gülen'in sekreteri olarak biliniyor ve elebaşının görüşmelerini ayarlayarak, şahsi işlerini yerine getiriyor. Türkyolu'nun iadesi için ABD adli makamlarından talepte bulunuldu.

"FETÖ çatı davası", "KPSS sorularının sızdırılması" ve "Futbolda şikede kumpas" gibi davalarda sanık olan eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan da önce Avrupa'ya, ardından ABD'ye kaçmıştı.

FETÖ'nün istişare üyeleri Mehmet Ali Büyükçelebi, İsmail Büyükçelebi ve Ahmet Kurucan da çatı davanın firari sanıkları arasında yer alıyor. Örgütün en tepe noktası olan "Başyüceler Şurası"nda da yer alan kardeşlerden İsmail Büyükçelebi örgütte "Büyük Abi" olarak tanınıyor ve "Amerika imamı" olarak biliniyor.

Kurucan ise Gülen'in yetiştirdiği ilahiyatçı talebeler arasında bulunuyor ve terör örgütü elebaşının damadı olarak biliniyor. Kurucan, emniyetin "aranan teröristler" listesinde mavi kategoride yer alıyor.







Öz ve Kara da firariler arasında

"Ergenekon" soruşturmasıyla adını duyuran ve 17 Aralık kumpas soruşturmasını yürüten Zekeriya Öz, aynı soruşturmanın diğer savcıları Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç ile 25 Aralık soruşturmasını yürüten Muammer Akkaş firari durumda.

Meslekten ihraç edilen Öz ile Kara, Ağustos 2015'te haklarında yakalama kararı çıkarılmasından saatler önce Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçmişler, daha sonra Ermenistan üzerinden Almanya'ya gitmişlerdi.

Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin ardından Çorum'a Cumhuriyet Savcısı olarak atanan Fikret Seçen'in de Amsterdam'a, Ergenekon, Odatv gibi birçok davanın savcısı Cihan Kansız'ın da Belçika'ya kaçtığı ortaya çıkmıştı.

"Futbolda şike" iddianamesini düzenleyen eski savcı Mehmet Berk de firari durumda. FETÖ/PDY'nin bazı soruşturmalarda kumpas kurulmasına ilişkin Yargıtay 16. Ceza Dairesinde 54 eski hakim ve savcının sanığı olduğu davada Berk de yargılanıyor.

FETÖ/PDY mensuplarınca 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sınavdan önce sızdırılmasına ilişkin soruşturmayı yıllarca sonuçlandırmayan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan da darbe girişiminin ardından kayıplara karıştı. Sakınan hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "görevi kötüye kullanma"nın da arasında bulunduğu çeşitli suçlardan açılmış davalar bulunuyor.

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından Nurullah Albayrak, Adnan Şeker ve Talha Aksoy da firari durumda. Bu isimlerin de arasında bulunduğu 52 kişiye Ankara'da "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan dava açılmıştı. İddianamede Albayrak'ın, örgütün "Ankara avukatlar imamı" olduğu kaydedilmişti.

Koza-İpek Holding'in sahibi ve medya patronu Hamdi Akın İpek, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ çatı davasının yanı sıra, kardeşi Cafer Tekin İpek ve annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanıkla Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor. Özel jetiyle, 30 Ağustos 2015'te Ankara'dan İngiltere'ye giden ve bir daha yurda dönmeyen İpek, "aranan teröristler" listesinde yar alıyor.





"Bizim halkımız yerde yatmayı bilmez"

FETÖ'nün medya yapılanmasının önde gelen isimlerinden firari Aydoğan Vatandaş da ABD'de hayatını sürdürüyor. En son New Jersey'de görülen Vatandaş'ın örgütte "üst düzey yönetici" konumunda yer aldığı ve Fetullah Gülen'in "prenslerinden" olduğu belirtiliyor.

İstanbul'da hakkında, "silahlı terör örgütüne yöneticiliği" suçundan soruşturma yürüttüğü Vatandaş'ın, bir dönem FETÖ'nün yasa dışı dinleme faaliyetleri sonucunda elde ettiği bilgiler ve uydurma içerikleri paylaştığı "Fuat Avni" hesabının yöneticilerinden olduğu iddia edilmişti.

Kapatılan Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros da firariler arasında. İngiltere'de yaşayan ve sosyal medya üzerinden Türkiye aleyhinde yayınlar yapan Toros, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcıları arasında yer alıyor.

Kapatılan Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, eski Genel Müdürü Recep Uzunallı ve eski Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş de firariler arasında yer alıyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçan Keneş'in, bir yazısındaki "Daha önce de bazı şüphelerim vardı, içimizdeki bazı kişilerin KPSS sorularını çaldığına artık iyice kanaat getirdim." ifadeleri dikkati çekmişti.

FETÖ'cü firarilerden Zaman gazetesi yazarı Kerim Balcı, İngiltere'de yaşıyor. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında canlı bağlantı yapan Balcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, darbecilere karşı vatandaşı sokağa çıkmaya davet etmesi üzerine, "Cumhurbaşkanı sorumsuz davranıyor. Eli silahlı insanların karşısına sivil insanları çıkarmak, geçmişte Suriye'de, Mısır'da olduğu gibi vahim bir hatadır. Bizim insanımız bırakınız nasıl siper alacağını yerde yatmayı bilmez. Biz askeri eğitimimizi büyük oranda ücretli yapmış bir toplumun evlatlarıyız. Askerin karşısına toplum çıkarılmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Hakkında açılmış çeşitli FETÖ davaları bulunan gazeteci Adem Yavuz Arslan, son olarak, kaçak yaşadığı ABD'de Hakan Atilla davasını takip etmişti.

Örgütün medya yapılanmasında yer alan ve darbe girişiminden önce sosyal medya hesabında "Yatakta basıp, şafakta asacaklar" şeklinde paylaşımda bulunan Tuncay Opçin de örgütün ABD'de yaşayan firarileri arasında bulunuyor.



"Keşke bir albay olsaymışım"

Firari isimler arasında, 2010 KPSS sorularını çalıp örgütün hücre evlerine servis ettiği belirtilen Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği Genel Sekreteri Mehmet Hanefi Sözen ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının örgütün medya yapılanmasına yönelik hazırladığı iddianamede "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu belirtilen Said Sefa da yer alıyor.

FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan firari Prof. Dr. Osman Özsoy ise en son Kanada'da görüldü. Özsoy, darbe girişiminden önce "Profesör olacağıma keşke bir albay olsaymışım. Bu süreçte daha çok katkım olurdu." sözleriyle hatırlanıyor.

FETÖ'nün medya sözcüsü olarak bilinen eski emniyet amiri, gazeteci ve yazar Emre Uslu da firariler arasında ve ABD'nin Virginia eyaletinin Fairfax kentinde yaşıyor. Türkiye aleyhindeki dezenformasyonunu sürdüren Uslu, EGM'nin arananlar listesinde mavi listede bulunuyor. Uslu, darbe girişimi sırasında sosyal medya hesabından vatandaşlara "sokağa çıkmayın" çağrısında da bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofisine "böcek" olarak adlandırılan dinleme cihazı konulmasıyla ilgili davanın sanıklarından eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve BİLGEM Başkanı Hasan Palaz ile emniyet görevlileri Ali Özdoğan, Serhat Demir ve Enes Çiğci de firariler arasında yer alıyor​.



ABD'de kafe işletiyor

FETÖ firarisi, eski futbolcu ve eski milletvekili Hakan Şükür de ABD'nin San Francisco kentindeki lüks yaşam sürüyor. Hakan Şükür, eşi Beyda Şükür ile kentin önemli merkezlerinden Palo Alto'nun en işlek caddesi University Avenue yakınında "tuts Bakery-Cafe" isimli bir kafe-restoran işletiyor.

Şükür, 17/25 Aralık operasyonlarının ardından AK Parti'den istifa etmiş, 19 Kasım 2015'te yurt dışına çıkmıştı. FETÖ'nün "Fildişi Sahilleri imamı" Mehmet Lütfü Ayal, Şükür'ün 17 Aralık'tan bir hafta önce Pensilvanya'ya gidip döndüğünü ve Gülen'in Şükür ve diğer birkaç milletvekilinin istifa dilekçesini bizzat kendisinin de bulunduğu bir toplantıda yazdırdığını açıklamıştı.

Şükür'ün, 12 Şubat 2015'te Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu hakkında hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu belirtilerek hakkında 4 yıl hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. ByLock kullanıcıları arasında bulunduğu tespit edilen Şükür, FETÖ sanığı komedyen Atalay Demirci ile özel yazışmada, "(FETÖ) Beni kullanıp attı" itirafında bulunmuştu.

Eski futbolcu Arif Erdem de FETÖ firarileri arasında bulunuyor. Erdem, eski milli futbolcular İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker ile "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanıyor. Erdem, son olarak, FETÖ elebaşıyla fotoğrafları ve Gülen'in artık suyunu içtiği iddiasıyla gündeme gelmişti.

ABD'de spor yaşamına devam eden basketbolcu Enes Kanter hakkında da "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılmış soruşturma bulunuyor.



Firari örgüt imamları

FETÖ'nün "yargı imamlarından" Ahmet Can ve Ahmet Kara, "İstanbul il imamı" Ahmet Kırmiç, eski "Ege bölge imamı" Bekir Baz, "asker ve polis okulları sorumlusu" Sait Aksoy, "yurt dışı işler sorumlusu" Ali Ursavaş, "albay-yarbay imamı" Suat Yiğit, "Güney Amerika imamı" Hamdullah Bayram Öztürk, eski Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Talat Katırcıoğlu da firari FETÖ'cüler arasında bulunuyor.

FETÖ elebaşı Gülen'in doktorları Tuncay Delibaşı ve Kudret Ünal, FETÖ'nün beyin takımında yer alan eski Polis Akademisi öğretim üyesi Önder Aytaç, TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay, örgütün "Türkiye imamı" Mehmet Ali Şengül, "MİT imamı" Murat Karabulut, KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği Başkanı İsmail Cingöz, "Asya kıta imamı" Muammer Türkyılmaz, "Afrika kıta imamı" Necdet İçel, "emniyet imamı" olarak bilinen "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil ve bu isimden sonra "emniyet imamı" olan Abdülletif Tapkan da firari olarak aranıyor.



Firari askerler

Darbe girişimi sırasında kritik görevlerdeki 6 general ve amiralin de aralarında bulunduğu 458 asker halen FETÖ firarisi olarak aranıyor.

Bu isimler arasında sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanı Tuğgeneral Ali Kalyoncu ile eski Kurmay Yarbay Turgay Sökmen de yer alıyor. Son ana kadar kanlı eylemlerinden vazgeçmeyen Kalyoncu'nun darbe girişimi sırasında, "Gerekirse intihar ederim yine de vazgeçmem." dediği tanık beyanlarına yansıdı. Kalyoncu'nun, "Hiçbir vatandaşın ZPT veya araçların üzerine çıkmasına müsaade edilmeyecek. Direkt müdahale edin, indirin." talimatı da Genelkurmay çatı davası dosyasına giren yazışmalarda yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü eski albay Tevfik Gök ve Genelkurmay Başkanlığı emir astsubayları Serhat Pahsa ile Şener Doğrugören de firariler arasında bulunuyor. Pahsa'nın karargahta kaydedilen ses kayıtları ve kritik bazı belgeleri ABD'ye götürdüğü iddia ediliyor.

En rütbeli firari olan eski tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu hakkında, 15 Temmuz darbe girişiminden 3 gün önce İzmir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarılmıştı. NATO görevindeyken Türkiye'ye dönmeyen Uğurlu, ABD'ye sığınma talebinde bulundu. Sözde atama listesinde Merkez Bankası Başkanı olarak ismi yer alan eski tuğamiral Ali Suat Aktürk de firari generaller listesinde yer alıyor.

Firari eski tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, darbe girişiminden önce 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı görevini yürütüyordu. 27 Temmuz 2016'da KHK ile ihraç edilen Yiğit, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un da aralarında bulunduğu bazı siyasilerin gözaltına alınması talimatını verdi.

Firari generaller arasında, GATA'da görevli eski tuğgeneral Mehmet Zeki Kıralp da bulunuyor. Kıralp'e generallik rütbesini, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in taktığı bazı tanık ifadelerine yansıdı.

Darbe girişimi sırasında NATO görevinde bulunan 19 kurmay albay ile ataşe olarak görevli 15 asker hakkında da yakalama kararı bulunuyor. KKTC'de konuşlu Türk Barış Kuvvetleri Kolordu Komutanlığı'nda görev yapan firari 3 albay hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Eski binbaşılar Gencay Büyük, Ahmet Güzel, eski yüzbaşılar Abdullah Yetik, Feridun Çoban, Süleyman Özkaynakçı, Uğur Uçan ile eski başçavuşlar Bilal Kurugül ve Mesut Fırat, Yunanistan'da firari durumda bulunuyor.