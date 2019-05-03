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İşte FETÖ'nün yeni haberleşme programı: Justnote! Justnote nasıl çalışıyor? İşte Justnote programından ilk fotoğraf

Çorum Organize Suçlarla Mücadele KOM Şube Müdürlüğü, çok önemli bir operasyona imza attı. Operasyon sonucunda FETÖ'nün yeni haberleşme programı Justnote deşifre oldu. Program, Google Play ve Apple Store'da bulunmuyor. Programın özel kurulum gerektirdiği bildirildi. Şifreli gizli program olduğu aktarılırken, mesajların okunduğu zaman otomatik silme özelliğine sahip olduğu ifade edildi. Uygulamanın açıldığı zaman kullanıcıdan şifre istediği, şifrenin de özel olarak gönderildiği tespit edildi

İşte FETÖ'nün yeni haberleşme programı: Justnote! Justnote nasıl çalışıyor? İşte Justnote programından ilk fotoğraf

Çorum Organize Suçlarla Mücadele KOM Şube Müdürlüğü, çok önemli bir operasyona imza attı. 

Operasyon sonucunda FETÖ'nün yeni haberleşme programı Justnote deşifre oldu. 

Program, Google Play ve Apple Store'da bulunmuyor. Programın özel kurulum gerektirdiği bildirildi. Şifreli gizli program olduğu aktarılırken, mesajların okunduğu zaman otomatik silme özelliğine sahip olduğu ifade edildi.

Sistemin muhtemelen Almanya'da yapıldığı vurgulandı. Operasyonda yakalanıp tutuklanan 8 kişinin olduğunun bilgisi verildi. Bu kişilerin Türk asıllı Alman vatandaşları olduğu paylaşıldı. 120 telefonun Çorum'a getirildiği, Çorum'da bu telefonların esnafa, iş adamlarına, öğrencilere ve kadınlara yeniden yapılanmak için dağıtıldığı ortaya çıktı. 

TELEFONLARI SİFONUN İÇİNE ATMIŞLAR

FETÖ mensupları, bir telefonu polislerin eline geçmesin diye banyodaki sifonun içine attığı belirlendi. Sifonun içine atılan bu telefon, polisler tarafından kurutuldu. Telefonun özel olarak incelendiği ve telefondaki yazışmalara ulaşılmaya çalışıldığı paylaşıldı. 

JUSTNOTE PROGRAMI NASIL ÇALIŞIYOR

Uygulamanın açıldığı zaman kullanıcıdan şifre istediği, şifrenin de özel olarak gönderildiği tespit edildi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #sifon #çorum #fetö #justnote
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