İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun çıktığı ortak yayın, seçmeni tatmin etmedi. Yayın, programın yönetiminden adayların performansına kadar sosyal medyada yoğun biçimde eleştirildi

İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde yapılan "tarihi" programda adaylar sınıfta kaldı. Diğer adaylara medya ambargosunun uygulandığı programdan seçmen memnun kalmadı.



Adaylara merak edilen sorular sorulmazken, vatandaşlar programda Vatan Partisi Adayı Mustafa İlker Yücel'in de olması gerektiğine yönelik yüzlerce mesaj paylaştı.



Yücel de gelen destek mesajlarına ilişkin şu yanıtı verdi:







'TÜRKİYE GERÇEKLERİNDEN UZAK PROGRAM'



Programı sosyal medya üzerinden eleştirerek memnuniyetsizliklerini dile getiren vatandaşlar, yayınla ilgili "Ne İstanbul ne de Türkiye'nin sorunlarından bahsediliyor", "Mevzu vatan olsaydı bu programda Mustafa İlker Yücel olurdu", "Resmen tiyatro izliyoruz. İki tarafta yalan söylüyor" gibi ifadeler kullandılar.



İşte sosyal medyadan programa gelen tepkiler:



















