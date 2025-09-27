İşte Güllü’nün düştüğü yer! Ünlü sanatçının ölümünde şok detaylar ortaya çıktı

Acı olay, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde meydana geldi. Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan evinde kızı ve kızının arkadaşıyla vakit geçiren Türk halk müziği sanatçısı Güllü (Gül Tut), dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kapalı terastaki pencereden düştü. 5. kattan düşen sanatçı, olay yerinde hayatını kaybetti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Haberler.com'a göre, ünlü sanatçının ölüm anı, ev içi güvenlik kamerasına da yansıdı. Kamera görüntülerinde Güllü'nün banyodan çıktığı, ardından kapalı terasa geçtiği ve kısa süre sonra düşme seslerinin duyulduğu görüldü. O anlarda kızı ve arkadaşının panikle evden çıkarak aşağı indiği de kameralara yansıdı.

Olay sonrası evin içi görüntülendi. Fotoğraflarda Güllü’nün düştüğü pencerenin oldukça büyük olduğu ve yerden en fazla 50 santimetre yükseklikte bulunduğu dikkat çekti. İncelemelerde sanatçının düşerken pencereye tutunmaya çalıştığı belirlendi.

İncelemelerde, pencerenin çok alçak olduğu ve düşme anında Güllü'nün tutunmaya çalıştığı belirlendi. Ayrıca, olay yeri inceleme ekiplerinin de pencerede düşme tehlikesi yaşadığı öğrenildi.

Gazeteci Aykut Gül, olay öncesi kameralara yansıyan anlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Güllü'nün banyodan çıkış saati 01.24, kızı ve arkadaşının aşağıya indiği saat ise 01.26.

Banyodan çıktıktan sonra "Herkes tamam mı?" demesi, uyumaya hazırlandıklarını gösteriyor.

"Bu nedir lan" sözünü neden söylediği bilinmiyor.

Olay anında müzik çalmadığı, "Roman havası oynarken düştü" iddiasının doğru olmadığı aktarıldı.

Yoğun alkol aldığı, banyoya elini yüzünü yıkamak için girmiş olabileceği belirtildi.

Düşmeden önce parkede kaymış olabileceği, ayaklarının ıslak olduğu değerlendirildi.

Seslerden, düşerken tutunmaya çalıştığı anlaşılıyor. İntihar ihtimali sıfır, kaza ihtimali daha güçlü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin de pencerede kayma tehlikesi yaşadığı belirtildi.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA

Yalova Valiliği, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı:

“Sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un, ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır.”