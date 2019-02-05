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İşte Hadi bugün 5 Şubat 2019 Salı 12.30 20.30 joker kodu ve ipucu sorusu

Hadi yarışmasının sosyal medya hesabından 12.30 yarışmasının ipucuyla ilgili olarak "Orta oyunu icrası ustalık gerektiren, toplumumuzu birebir yansıtan ikonik karakterlerle özdeşleşmiş geleneksel bir tiyatro türüdür. Bugünkü ipucumuz da büyük üstadımız İsmail Dümbüllü ile eşleşmiş bir orta oyunu karakteriyle alakalı. Orta oyununda çoğu kez saf ve ahmak uşak rolünde oynayan komik karakterin adı nedir?" sorusu paylaşıldı

İşte Hadi bugün 5 Şubat 2019 Salı 12.30 20.30 joker kodu ve ipucu sorusu

Mobil ödüllü canlı bilgi yarışması Hadi'nin magazin yarışması bugün.

Yarışmada sorularından birinin ipucu paylaşıldı.

Cevabının Murat Boz olduğu soruyla ilgili şunlar denildi:

"İlki 184 yıl önce Londra’da açılan ve şu an İstanbul dahil 24 ayrı ülkede bulunan ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds’un ismini duymayan var mı sevgili hadiciler? Bugünkü ipucumuz da bu müzeyle alakalı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki Madame Tussauds Müzesi'nde hangi oyuncunun balmumu heykeli sergilenmeye başlanmıştır?"

HADİ 12.30 İPUCU SORUSU

Hadi yarışmasının sosyal medya hesabından "Orta oyunu icrası ustalık gerektiren, toplumumuzu birebir yansıtan ikonik karakterlerle özdeşleşmiş geleneksel bir tiyatro türüdür. Bugünkü ipucumuz da büyük üstadımız İsmail Dümbüllü ile eşleşmiş bir orta oyunu karakteriyle alakalı. Orta oyununda çoğu kez saf ve ahmak uşak rolünde oynayan komik karakterin adı nedir?" sorusu paylaşıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #balmumu heykeli #Madame Tussauds Müzesi #murat boz #hadi magazin
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