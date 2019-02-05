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İşte Hadi Fizy Müzik Gecesi bugün 5 Şubat 2019 Salı 12.30 20.30 joker kodu ve ipucu sorusu burada

Hadi yarışmasının sosyal medya hesabından 12.30 yarışmasının ipucuyla ilgili olarak "Orta oyunu icrası ustalık gerektiren, toplumumuzu birebir yansıtan ikonik karakterlerle özdeşleşmiş geleneksel bir tiyatro türüdür. Bugünkü ipucumuz da büyük üstadımız İsmail Dümbüllü ile eşleşmiş bir orta oyunu karakteriyle alakalı. Orta oyununda çoğu kez saf ve ahmak uşak rolünde oynayan komik karakterin adı nedir?" sorusu paylaşıldı. Hadi tarafından yapılan açıklama şöyle: "hadi bu akşam fizy Müzik Gecesi 20:30’da! Ödül fizy katkılarıyla 30.000TL! 30.000 TL ödüle 30.000 joker gün içinde fizy instagram adresinde olacak! Joker kazanmak için hemen @fizyofficial instagram adresini takip et, jokerini kap! Yarışmaya herkesten bir adım önde başla @fizyofficial"

İşte Hadi Fizy Müzik Gecesi bugün 5 Şubat 2019 Salı 12.30 20.30 joker kodu ve ipucu sorusu burada

Mobil ödüllü canlı bilgi yarışması Hadi'nin magazin yarışması bugün.

Yarışmada sorularından birinin ipucu paylaşıldı.

Cevabının Murat Boz olduğu soruyla ilgili şunlar denildi:

"İlki 184 yıl önce Londra’da açılan ve şu an İstanbul dahil 24 ayrı ülkede bulunan ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds’un ismini duymayan var mı sevgili hadiciler? Bugünkü ipucumuz da bu müzeyle alakalı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki Madame Tussauds Müzesi'nde hangi oyuncunun balmumu heykeli sergilenmeye başlanmıştır?"

HADİ 12.30 İPUCU SORUSU

Hadi yarışmasının sosyal medya hesabından "Orta oyunu icrası ustalık gerektiren, toplumumuzu birebir yansıtan ikonik karakterlerle özdeşleşmiş geleneksel bir tiyatro türüdür. Bugünkü ipucumuz da büyük üstadımız İsmail Dümbüllü ile eşleşmiş bir orta oyunu karakteriyle alakalı. Orta oyununda çoğu kez saf ve ahmak uşak rolünde oynayan komik karakterin adı nedir?" sorusu paylaşıldı.

HADİ 20.30 JOKER KODU

Hadi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"hadi bu akşam fizy Müzik Gecesi 20:30’da! Ödül fizy katkılarıyla 30.000TL! 30.000 TL ödüle 30.000 joker gün içinde fizy instagram adresinde olacak! Joker kazanmak için hemen @fizyofficial instagram adresini takip et, jokerini kap! Yarışmaya herkesten bir adım önde başla @fizyofficial"

ulusal.com.tr

Etiketler; #hadi magazin #murat boz #Madame Tussauds Müzesi #balmumu heykeli
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