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İşte Hadi korku gecesi bugün 2 Şubat 2019 Cumartesi 20.30 joker kodu ve ipucu sorusu (Hadi TV+ Plus korku gecesi)

Mobil canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi yarışmaları hafta sonu sadece 20.30'da düzenleniyor. Hafta içi yarışmalar 12.30 ve 20.30'da yapılıyor. Hadi yarışması sosyal medya hesabından "20.000 TL ödüllü TV+ Korku Gecesi 20:30’da! 50.000 joker gün içinde TV+ instagram adresinde olacak, takipte kal!" denildi. Ödülün 20 bin lira olduğu açıklanırken toplam joker sayısının da 50 bin olduğu ifade edildi. Hadi'nin bugünkü korku gecesi yarışması saat 20.30'da. Yarışmaya ait sosyal medya hesaplarından "Bu akşam korku filmleriyle karşınızdayız. Jokerleride kaçırmak istemezsin hadici!" denildi. Ayrıca, "50.000 joker gün içinde TV+ instagram adresinde seni bekliyor olacak. Jokerini kap, yarışmada herkesten bir farkın olsun" ifadeleri kullanıldı. TV Plus Instagram hesabından şu açıklama geldi: "Hadiciler için ipucu zamanı! Korku filmi denince akla ilk gelen klasiklerden Elm Sokağında Kabus filmindeki Freddy Krueger kurbanlarını rüyalarında yakalıyordu. Freddy bu akşam TV+ Korku Gecesi'nde karşına çıkabilir, bizden söylemesi". Öte yandan Hadi tarafından da bir paylaşım geldi. Joker kodu ve ipucu sorusuna dair yapılan açıklama şöyle: "hadi bu akşam TV+ Korku Gecesi’yle 20:30’da! Ödül TV+ katkılarıyla 20.000 TL! Bu akşam korku gecesine hazır mısın hadici? İpucumuz da bir korku filminden geliyor! İpucu için hemen TV+ instagram hesabına git ve ipucunu not etmeyi sakın unutma Yarışmada herkesten bir farkın olsun! Hadi, acele et! @tvplus".

İşte Hadi korku gecesi bugün 2 Şubat 2019 Cumartesi 20.30 joker kodu ve ipucu sorusu (Hadi TV+ Plus korku gecesi)

Mobil canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi'nin bugünkü yarışması, saat 20.30'da düzenleniyor.

Hadi yarışması tarafından, "20.000 TL ödüllü TV+ Film Gecesi 20:30’da! 50.000 joker gün içinde TV+ instagram adresinde olacak, takipte kal!" paylaşımı yapıldı.

Ödülün 20 bin lira olduğu belirtilirken, toplam joker sayısının da 50 bin adet olduğunun altı çizildi.

HADİ KORKU GECESİ 20.30 YARIŞMASI JOKER KODU

Hadi'nin bugünkü korku gecesi yarışması saat 20.30'da. Yarışmaya ait sosyal medya hesaplarından "Bu akşam korku filmleriyle karşınızdayız. Jokerleride kaçırmak istemezsin hadici!" denildi. Ayrıca, "50.000 joker gün içinde TV+ instagram adresinde seni bekliyor olacak. Jokerini kap, yarışmada herkesten bir farkın olsun" ifadeleri kullanıldı.

HADİ İPUCU SORUSU VE JOKER KODU

TV Plus Instagram hesabından şu açıklama geldi:

"Hadiciler için ipucu zamanı! Korku filmi denince akla ilk gelen klasiklerden Elm Sokağında Kabus filmindeki Freddy Krueger kurbanlarını rüyalarında yakalıyordu. Freddy bu akşam TV+ Korku Gecesi'nde karşına çıkabilir, bizden söylemesi"

Öte yandan Hadi tarafından da bir paylaşım geldi.

Joker kodu ve ipucu sorusuna dair yapılan açıklama şöyle:

"hadi bu akşam TV+ Korku Gecesi’yle 20:30’da! Ödül TV+ katkılarıyla 20.000 TL! Bu akşam korku gecesine hazır mısın hadici? İpucumuz da bir korku filminden geliyor! İpucu için hemen TV+ instagram hesabına git ve ipucunu not etmeyi sakın unutma Yarışmada herkesten bir farkın olsun! Hadi, acele et! @tvplus"

ulusal.com.tr

Etiketler; #hadi 2 şubat 2019 cumartesi joker kodu ipucu sorusu #hadi bugün ipucu sorusu #hadi bugün joker kodu #hadi tv+ film gecesi #hadi
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