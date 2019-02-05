Paylaşılan videoya göre sorular ve yanıtları şu şekilde:
"1. Türkiye tarihinin ilk olimpiyat madalyası hangi olimpiyatlarda kazanılmıştır.
Cevap: 1936 Berlin
2. "Lanetli Takım", "Hayata Çalım At" ve "Babam İçin" filmleri hangi spor dalında yaşanan hikayeleri anlatır?
Cevap: Futbol
3. Bir "artık yıl" kaç gündür?
Cevap: 366
4. Nevruz Bayramı hangi ayın 21'inde kutlanır?
Cevap: Mart
5. Dilimize Rusçadan geçen "kapuska" kelimesi ne anlama gelir?
Cevap: Lahana
6. Musluklarda su sızıntısını engellemek için kullanılan halka şeklindeki parça hangisidir?
Cevap: Conta
7. Oynadığı "8 Mil" filmi için yaptığı "Lose Yourself şarkısıyla Oscar ödülü kazanan şarkıcı kimdir?
Cevap: Eminem
8. Mors alfabesi hangisiyle haberleşmek için icat edilmiştir?
Cevap: Telgraf
9. Kavun ve karpuz yetiştirilen tarlalara ne denir?
Cevap: Bostan
10. Kutup Yıldızı'nın diğer adı hangisidir?
Cevap: Polaris"
ulusal.com.tr
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