Para ödüllü mobil bilgi yarışması Hadi tarafından yarışmada bu hafta sorulacak sorular paylaşıldı. Soruların videoda gizli olduğu belirtildi. Öte yandan soruların Hadi yarışmasında bu hafta herhangi bir yarışmada katılımcıların karşısına çıkabileceği belirtildi. Videoda toplamda 10 soru verildi

Paylaşılan videoya göre sorular ve yanıtları şu şekilde:



"1. Türkiye tarihinin ilk olimpiyat madalyası hangi olimpiyatlarda kazanılmıştır.



Cevap: 1936 Berlin



2. "Lanetli Takım", "Hayata Çalım At" ve "Babam İçin" filmleri hangi spor dalında yaşanan hikayeleri anlatır?



Cevap: Futbol



3. Bir "artık yıl" kaç gündür?



Cevap: 366



4. Nevruz Bayramı hangi ayın 21'inde kutlanır?



Cevap: Mart



5. Dilimize Rusçadan geçen "kapuska" kelimesi ne anlama gelir?



Cevap: Lahana



6. Musluklarda su sızıntısını engellemek için kullanılan halka şeklindeki parça hangisidir?



Cevap: Conta



7. Oynadığı "8 Mil" filmi için yaptığı "Lose Yourself şarkısıyla Oscar ödülü kazanan şarkıcı kimdir?



Cevap: Eminem



8. Mors alfabesi hangisiyle haberleşmek için icat edilmiştir?



Cevap: Telgraf



9. Kavun ve karpuz yetiştirilen tarlalara ne denir?



Cevap: Bostan



10. Kutup Yıldızı'nın diğer adı hangisidir?



Cevap: Polaris"



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