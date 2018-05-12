"Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen Selahattin Demirtaş, PKK'nın siyasi kanadı olmadıklarını iddia etti. Terör örgütü yöneticiliği suçlamasıyla tutuklu bulunan Demirtaş, HDP'nin meşru bir parti olduğunu öne sürdü. Demirtaş bağlarını inkar etse de HDP - PKK birlikteliğini ortaya koyan onlarca beyan ve belge bulunuyor.

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın heykelini dikmekten söz eden eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, PKK'yı temsil etmediklerini öne sürdü.Terör örgütü yöneticiliği suçlamasıyla Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, HDP'nin PKK'nın siyasi bir kanadı olmadığını iddia etti. Amerika'nın sesi gazetesine konuşan Demirtaş, "Biz Türkiye'de yasalara uygun kurulmuş demokratik, meşru bir siyasi partiyiz" diye konuştu.Twetter'dan "Yaşasın Başkan Apo" anlamında Kürtçe paylaşımlar yapan Selahattin Demirtaş, PKK ile bağlarını inkar etse de terör örgüyle birlikteliklerini ortaya koyan onlarca örnek bulunuyor.Aynel Arab'taki PKK'nın Suriye kolu PYD'ye destek çağrıları yapan Demirtaş, 6-7 Eylül Kobani eylemleri olarak bilinen kanlı sürecin de mimarlarından birisi. Demirtaş ve HDP'lilerin halkı sokağa çağırdığı eylemlerde yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetti.Türk Ordusu Afrin'de PKK/PYD'ye karşı harekat başlattığında da HDP'li vekiller bu operasyonların karşısında, teröristlerin yanında yer almıştı.Terör örgütü ile HDP'nin bağı sadece bunlarla da sınırlı değil. Ankara'da yapılan son HDP kongresi PKK'nın mitingine dönüştürülmüş, İmralı Cezaevi'nde olan Abdullah Öcalan'a selamlar gönderilmişti.Yine teröre destek suçlamasıyla tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ "Biz sırtımızı PYD'ye yaslıyoruz" diyeli henüz 2 yıl oldu.Milletvekillikleri düşürülen Abdullah Zeydan ile Tuğba Hezer'in PKK'ya desteği de hafızlarda.Zeydan böyle tehditler savururken Hezer Ankara'da onlarca kişinin ölümüne neden olan canlı bomba Abdulbaki Sönmez'in cenazesine katılmıştı.HDP milletvekilleri ve danışmanları PKK'ya olan desteklerini Meclis'e de taşımıştı. HDP'liler Meclis koridorlarında PKK marşları söylemişti.