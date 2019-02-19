Yerel seçimlere katılacak siyasi partiler bu akşam 17.00'ye kadar aday listelerini seçim kurullarına bildirecek. Sürecin tamamlanmasının ardından kesin aday listeleri, 3 Mart'ta ilan edilecek.

Yerel seçimlere katılacak siyasi partiler bu akşam 17.00'ye kadar seçim kurullarına bildirecekleri aday listelerine son şekillerini verirken, belediye başkan adayları ve belediye meclis üyeleri için meraklı bekleyiş sürüyor.



31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere katılacak siyasi partiler, aday listelerini saat 17.00'ye kadar seçim kurullarına bildirecek. Aday belirlemede son saatlere girilirken, siyasi partilerde hem kalan belediye başkan adaylarını hem de belediye meclis üyelerini belirlemek için hummalı bir çalışma yürütülüyor.



AKP ile MHP, Cumhur İttifakı kapsamında 30 büyükşehirde iş birliğine gitti. Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediyelerinde aday çıkaran MHP, 27 büyükşehirde ise AKP'nin adaylarını destekleyecek. Bu kapsamda MHP, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Rize'de AKP'nin adayını destekleyecek.



AKP ise, Adana, Manisa, Mersin ile Osmaniye'de MHP'nin adayına destek verecek.



VATAN PARTİSİ'NİN ADAYLARI TAMAM



Vatan Partisi de seçimlere hızlı bir şekilde hazırlanıyor. Pek çok ilde adaylarını açıklayan partide öne çıkan isimler şöyle: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Tulin Oygür, İzmir Büyükşehir Belediye Bakan adayı Dr. Rifat Mutlu, Bursa Büyükşehir Belediye Bakan adayı Suna Soydaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Aydın Şahin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Günal Dal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yalçın Büyükdağlı, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan adayı Özkan İnci, Kars Belediye Başkan Adayı Tuncay Mutluer, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Güleç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Lerzan Özgenç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İnci Güngör, Isparta Belediye Başkan Adayı İbrahim Perçin.”





CHP İYİ PARTİ'YLE ORTAK



CHP'de yerel seçim hazırlıkları kapsamında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında adayların belirlendiği 8 ayrı Parti Meclisi (PM) toplantısı gerçekleştirildi.



İYİ Parti ile yapılan iş birliği çerçevesinde 18 büyükşehirde adayını belirleyen CHP'de son rötuşlar yapılıyor. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, İzmir'de ise Tunç Soyer'i aday gösteren CHP'de son yapılan PM'de ise aday belirleme yetkisi Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) devredildi.



Ancak PM'nin MYK'ya verdiği yetki devri sonrası açıklanan bazı adaylıklar parti içi tartışmalara neden oldu.



Genel Sekreter Akif Hamzaçebi görevinden istifa ederken, yeniden aday gösterilmeyen çok sayıda belediye başkan adayı da partiden ayrıldı. PM'nin 12 üyesi ise partinin İstanbul Maltepe ve Şanlıurfa Siverek adaylarının yeniden değerlendirilmesi ve yaşananların tartışılması amacıyla olağanüstü PM talebiyle genel merkeze dilekçe verdi. CHP tüzüğüne göre, 60 PM üyesinin 5'te 1'inin çağrı yapması durumunda Genel Başkan bir hafta içinde PM'yi olağanüstü toplamak zorunda.



SAADET DE SEÇİME GİRİYOR



Saadet Partisi de İstanbul, Antalya, Eskişehir, Konya ve Adıyaman'ın da aralarında bulunduğu 10 büyükşehirde belediye başkan adaylarını açıkladı.



DSP'DE ADAYLAR BELİRLENDİ



İttifaklara karşı olduğunu açıklayan DSP, 81 ilin tamamında kendi adaylarıyla seçime girme kararı verdi.



DSP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Genel Başkan Yardımcısı Muammer Aydın'ı aday gösterdi.