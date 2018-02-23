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İşte ilk milli insansız kara aracının görüntüsü

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından sosyal medyada insansız kara aracının görüntüsü paylaşıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) resmi Twitter hesabı üzerinden ilk milli insansız kara aracının görüntüsü paylaşıldı.

İnsansız kara aracının yakından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edileceği belirtildi.

SSM sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, araç Suriye Afrin'de terör hedeflerine yönelik başarılı ve planlandığı şekilde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılacak.

Yapılan paylaşımda, "20+ İnsansız Kara Aracımız yakında TSK'ya teslim edilip, Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılacak." denildi.

Bu arada videonunu olduğu paylaşım, binlerce kez beğenilip paylaşıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #cumhurbaşkanlığı #Savunma Sanayii Müsteşarlığı #twitter
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