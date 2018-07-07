Aydınlık Gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar yazdı: İşte İnce, işte Kılıçdaroğlu

- İkisi de NATO’cu ve Amerikancı.



- İkisi de AB’ci, IMF’ci ve serbest piyasacı.



- İkisi de HDP’ye göz kırpıyor.



- İkisi de Avrasya’yı adeta öcü gibi görüyor.



- İkisinde de Atatürk sadece ambalaj.



- Muharrem İnce’ye Fikri Sağlar gibiler, Kılıçdaroğlu’na Tuncay Özkan gibiler yakın.



- İnce FETÖ konusunda Kılıçdaroğlu’ndan biraz daha iyi.



-Aralarındaki fark, yaşları ve İnce’nin iyi konuşması.



YEŞİL PRAVDA DÖNEMİ



Pravda malum. SSCB dönemindeki Komünist Parti’nin resmi yayın organı...

Türkiye’nin bugün medyada geldiği nokta Pravda anlayışıdır.

Baskılara ilaveten, ekonomik koşullar artık iktidarın desteklemediği medyanın yaşamasına imkan vermiyor.

İşte KRT örneği ortada.

“Ya iktidara boyun eğeceğiz, ya kapatacağız” diyerek kapatma kararı aldı.

Habertürk gazetesi olayı bir başka parantez.

Turgay Ciner gibi önemli bir işadamı çok zarar ediyor diyerek bu gazeteyi kapatırken, Oda TV’nin yazdığı gibi Demirören ailesinin, üstelik banka kredisi ile bir milyar dolara yakın bir parayı zarar eden medya organlarının satın alınmasına bağlaması çok ama çok kafa karıştırıyor.

Ne dersiniz, medyamızdaki yeni yapılanmaların perde arkaları gelecekte yargıya malzeme olacak mı?



ABDESTLİ EMPERYAL ŞEYTAN!



Müritlerine son buyruğu “Bütün dünya’ya dağılın” oldu.

Diyor ki; devletleri ve milletleri Türkiye’ye düşman edin.

Onlarca yıl kendine “Hizmet hareketi” dedirtti.

Görüyoruz işte bu alçağın Türkiye düşmanlığı böylesine açık ve net!

Öyle iken mensuplarının pek çoğu hâlâ bu Fetulah’a meftun!

Hep söylüyorum, din samimi inanç olmaktan çıkarılıyorsa dünyanın en tehlikeli ideolojisidir zira sonsuz ve sınırsız vaadlerle beyinler çok kolay iğfal edilebiliyor.

Fetullah misali inanç ile afyonlama yapanlar abdestli emperyal şeytanlardır, zira görüyoruz FETÖ ve benzerleri yüzünden yeni kuşak müslümanlıktan nefret eder haldedir...



TÜRK TELEKOM FACİASI



Hatırlayın gösterişle satmışlar, üstüne caka atmışlardı.

Sonuç fiyasko değil facia.

Türk Telekom’dan söz ediyorum.

Elin Arabı güya satın aldığı Türk Telekom’un üzerinden 12 yıl boyunca çok çok büyük paralar kazanıp dışarıya transfer ederken, Türk bankalarından aldığı milyarlarca dolar krediyi geri ödemedi.

Öyle olunca bankalar haklı olarak Türk Telekom’a el koymak için harekete geçti.

Peki bu fakir milletin malını o Lübnanlıya güle-oynaya verip servet kazandıranlar ne olacak?

Bu arada açıklansın, Türk Telekom’un azınlık hisseleri kime ait?



BATTIĞI SAKLANAN DEV ŞİRKETLER



Piyasalara hakim kaynağımdan dinlediğime göre pek çok büyük şirket batık, lakin panik olmasın diye kamuoyuna açıklanmıyor.

Aralarında öyleleri var ki dudak uçuklatır.

En büyük dökülme inşaat sektöründe.

Keza ithalata endeksli üretim yapan çok sayıda firma can çekişiyor.

Bütün piyasa gözünü yeni kabine ile açıklayacağı ekonomik programa dikti ancak ortak kanaat reel sektörde büyük bir dökülmenin olacağı.

Dilerim olmaz, zira nihai bedeli yoksul halk ödüyor...