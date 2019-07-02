Vatan Partisi Öncü Kadın, 30 Haziran'da yapılan Olağanüstü Genel Kurultay ile yeni Genel Yönetim Kurulu'nu seçti. Gençlik ile tecrübenin harmanlandığı Genel Yönetim Kurulu 19 kişiden oluşuyor

Vatan Partisi Öncü Kadın, 30 Haziran'da yapılan Olağanüstü Genel Kurultay ile yeni Genel Yönetim Kurulu'nu seçti.



Gençlik ile tecrübenin harmanlandığı Genel Yönetim Kurulu 19 kişiden oluşuyor.



İşte kadın mücadelesine önderlik edecek kadro:



1- Meltem Ayvalı- Genel Başkan



1991'de İzmir Kiraz'da doğdu. İlk öğrenimini Kiraz Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda, orta öğrenimini İzmir Karşıyaka Lisesi'nde tamamladı. 2016 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu.



2009 yılında İşçi Partisi'ne üye oldu. Üniversite yılları boyunca Öncü Gençlik'in çeşitli kademelerinde görev alarak öğrenci hareketine önderlik etti. Türkiye Gençlik Birliği İzmir İl Başkanlığı ve Öncü Gençlik Genel Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.



15 Şubat 2015'te Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyeliğine seçildi. Vatan Partisi’nde Genel Sekreter Yardımcılığı, Meslek Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 30 Haziran 2019 tarihinde Öncü Kadın Genel Başkanı seçildi.



2- Özlem Türker Oruç- Genel Sekreter (Sağlık Çalışanı, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi)



3- Mihriban Tatar- Genel Sayman (E.İşçi, Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Yönetim Kurulu Üyesi)



4- Nuriye Kadan- Genel Başkan Yardımcısı (Avukat, Türkiye Barolar Birliği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı, İzmir Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Merkezleri Eski Başkanı)



5- Büşra Şahin- Basın ve Propaganda Bürosu Başkanı (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunu)



6- Doç.Dr. Defne Tamar Gürol (Psikiyatr, Bağımlılık Tanı ve Tedavi Merkezi’nde uzman)



7- Pınar Gül (Mali Müşavir, önceki dönem Öncü Kadın Genel Başkanı)



8- Elif İlhamoğlu (İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi Kadın Çalışmaları Bölümü Yüksek Lisans Mezunu, Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Sekreteri)



9- Cansu Cantürk (Ege Üniversitesi Matematik Bölümü Mezunu, Vatan Partisi İzmir İl Saymanı)



10- Ezgi Kardaşlar (Uluslarararı İlişkiler Bölümü Doktora Öğrencisi)



11- Doç. Dr. Şen Yazgan (E. Diş Hekimi)



12- Suna Soydaş Fırat (Avukat. Bursa Barosu Çocuk Hakları Merkezi; Hayvan Hakları, Çevre ve Kent Hukuku, Mülteciler ve Yabancılar Hukuku, Sağlık Hukuku Komisyonları

Üyesi)



13- Tüzin Tüfekçi (Reklamcı, Öncü Kadın İstanbul İl Başkanı)



14- Zühre Genişel (Avukat, Öncü Kadın Aydın İl Başkanı)



15- Aycan Duru Akgül (Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğrencisi)



16- Serap Erman (E. Polis)



17- Esra Ispalarlı (Endüstriyel seramik üreticisi, Cumhuriyet Kadınları Derneği Beykoz Şube Başkanı)



18- Aysan Canver (E. Dışişleri Uzmanı, Öncü Kadın Ankara İl Başkanı)



19- Melek Güvenç (E. Kamu Çalışanı)



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