Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu, hükümetin taşeron düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. Yeni düzenlemenin tüm ayrıntıları da kamuoyuyla paylaşıldı. Hükümeti uyaran Vatan Partisi, "emekçileri sömüren taşeron sistemine son verin" dedi. İşçi, sendika ve demokratik kitle örgütlerine ortak mücadele çağrısı yapıldı

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"Meclisin hakları gasp ediliyor" dediler,



Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan taşeron düzenlemesiyle ilgili



Partinin İşçi-Sendika Bürosu başkan yardımcısı Mehmet Akkaya, yeni düzenlemenin tüm ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. "Kadronun adı var kendisi yok." dedi, işçiler arasında ayrım yapıldığı söyledi.



Düzenlemede sendikalara operasyon yapıldığına ve işçilerin haklarının elinden alınacağına dikkat çekildi.



Yeni sistemin bir diğer hedefi de emekliler. Onların çalışması istenmiyor.



Kamu İktisadi teşekkülleri de tehlikede. Dahası bu düzenleme illerde yeni rantların önünü açıyor.



Hükümeti uyaran Vatan Partisi, uygulamaya son verilmesini istedi. Bütün taşeron işçilerin de kadroya geçirilmesi gerektiği vurgulandı.



İşçi, Sendika ve kitle örgütlerine seslenen Vatan Partisi, 'birlikte mücadele edelim' çağrısı yaptı.



ulusal.com.tr dediler, taşeron sistemine derhal son verilmesini istediler.Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan taşeron düzenlemesiyle ilgili Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu'ndan açıklama geldi.Partinin İşçi-Sendika Bürosu başkan yardımcısı Mehmet Akkaya, yeni düzenlemenin tüm ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.dedi, işçiler arasında ayrım yapıldığı söyledi.Düzenlemede sendikalara operasyon yapıldığına ve işçilerin haklarının elinden alınacağına dikkat çekildi.Yeni sistemin bir diğer hedefi de emekliler. Onların çalışması istenmiyor.Kamu İktisadi teşekkülleri de tehlikede. Dahası bu düzenleme illerde yeni rantların önünü açıyor.Hükümeti uyaran Vatan Partisi, uygulamaya son verilmesini istedi. Bütün taşeron işçilerin de kadroya geçirilmesi gerektiği vurgulandı.İşçi, Sendika ve kitle örgütlerine seslenen Vatan Partisi, 'birlikte mücadele edelim' çağrısı yaptı.