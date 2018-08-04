Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar yazdı: İşte Kılıçdaroğlu'nun patronu!

Dokuz ayrı seçimde yere serilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun ısrarla koltuğa yapışması ve istifa etmemesi hırs ile açıklanamaz.

Artık çok eminim Kemal Bey görevlidir.

Tuncay Özkan’ın Şaban Sevinç’e ettiği malum sözler hakikattır.

Öyle olmasa Kılıçdaroğlu sadece demokrasiyi değil, erdem ve ahlakı da tepeleyen bir pozisyonda olmazdı ki Aleviler bu kavramlarda hassastır.

Kemal Kılıçdaroğlu’na, istifa etme, bekle ve CHP’yi mutlaka elinde tut diyorlar...



CHP’Yİ SENARYOLARDA KULLANMAK

O da bunu yapıyor.

Hayır proje asla Kemal Bey’le AKP’yi yıkmak değil.

Bunun olamayacağını değil Kılıçdaroğlu’nun patronları, artık balta girmemiş Amazonlardaki kabile mensupları bile biliyor.

Hadise Türkiye’ye yapılacak emperyal operasyonlar sürecinde Kılıçdaroğlu sayesinde CHP’yi kurumsal olarak saflarında tutmak ve olası senaryolarda kullanmaktır.

Peki kim midir Kemal Bey’in patronları?

Aslında onu ya da onları hepimiz tanıyoruz.



FETULLAH, GÜL VE HDP!

Fetullah alçağını 15 Temmuz’da darbe yapmak için sahaya kim sürdü ise odur.

Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını kim dayattı ise odur.

Abdullah Gül’ü çatı adayı olarak kim önerdi ise odur.

Kılıçdaroğlu’na, PKK’ya ismen katil deyip lanetleme, diye kim tembihledi ise odur.

CHP, HDP’nin barajı aşması için seferber olmalı, kim dedi ise odur.

Sezgin Tanrıkulu gibi PKK avukatı isimleri Kılıçdaroğlu’na ısrarla listeye koyduran kim ise odur.



DERSİM VE PKK İLE YÜRÜYÜŞ

Kemal Bey’i, Dersim’de soykırım yapıldı, yalanında kim ısrarcı yapıyor ise odur..

Atatürk’ü hedef alan Mehmet Bekaroğlu’nun tekrar, ısrarla ikinci defa listeye alınmasını kim emretti ise odur.

CHP’nin Ankara’dan İstanbul’a yaptığı yaptığı Adalet isimli yürüşüye, kim, PKK’lılar ile FETÖ’cüler de katılsın emrini vermiş ve ona karşı çıkılamamış ise odur.

Kılıçdaroğlu’nun en yakınına FETÖ’cü danışmanları kim yerleştirdi ise odur.

Kemal Bey’in ABD ziyaret programını kim FETÖ’cü alçaklara verdi ise odur.

Avrupa Birliği’ni kim kutsal gibi sunuyor ise odur.

Birgül Ayman Güler gibi CHP’deki bilinen ulusalcı isimleri kim tasfiye ettirdi ise odur.



SİYONİST-EVANJELİST FİNANS KAPİTAL

Kılıçdaroğlu’na, Ümit Kocasakal ve Metin Feyzioğlu gibi isimleri sakın milletvekili yapma emrini kim verdi ise odur.

Kemal Bey’e, sakın Atlantik’i eleştirme ve Avrasya’yı ağzına alma, kim diyorsa odur. Anladınız herhalde patronun kim olduğunu!

Bölgemizde yeni bir dizayn peşinde olan yani Müslüman bir İsrail ya da Büyük Kürdistan kurmak isteyen Siyonist-evanjelist finans kapitaldir.

Emin olun bu satırlarımda Kemal Kılıçdaroğlu’na haksızlık ediyor değilim, niye mi?

Dokuz kere mağlup olduktan ve Tayyip’i sandıkta indirme ihtimali sıfır iken koltuğa bu şekilde yapışmanın başka hiçbir izahı olamaz.