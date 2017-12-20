Trakya ve Marmara bölgesinin hemen hemen bütününde kar yağışının pazar günü görüleceği açıklandı

İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışıyla ilgili son tahminleri açıkladı.



Şen, hafta sonu gelecek olan soğuk havanın Anadolu'nun büyük bir bölümünde kar yağışını artıracağını belirtti.



MARMARA İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI



Orhan Şen, Trakya ve Marmara bölgesinin hemen hemen bütününde kar yağışının pazar günü görüleceğini bildirdi.



Kar yağışının bir günlük olacağını ifade eden Şen, salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının 5 ile 6 derece civarında yükseleceğini kaydetti.



ulusal.com.tr