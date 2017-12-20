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İşte Marmara'ya karın yağacağı tarih (İstanbul hava durumu ve kar yağışı)

Trakya ve Marmara bölgesinin hemen hemen bütününde kar yağışının pazar günü görüleceği açıklandı

İşte Marmara'ya karın yağacağı tarih (İstanbul hava durumu ve kar yağışı)

İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışıyla ilgili son tahminleri açıkladı.

Şen, hafta sonu gelecek olan soğuk havanın Anadolu'nun büyük bir bölümünde kar yağışını artıracağını belirtti.

MARMARA İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Orhan Şen, Trakya ve Marmara bölgesinin hemen hemen bütününde kar yağışının pazar günü görüleceğini bildirdi.

Kar yağışının bir günlük olacağını ifade eden Şen, salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının 5 ile 6 derece civarında yükseleceğini kaydetti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #marmara #İstanbul kar #istanbul hava durumu
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