İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışıyla ilgili son tahminleri açıkladı.
Şen, hafta sonu gelecek olan soğuk havanın Anadolu'nun büyük bir bölümünde kar yağışını artıracağını belirtti.
MARMARA İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI
Orhan Şen, Trakya ve Marmara bölgesinin hemen hemen bütününde kar yağışının pazar günü görüleceğini bildirdi.
Kar yağışının bir günlük olacağını ifade eden Şen, salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının 5 ile 6 derece civarında yükseleceğini kaydetti.
ulusal.com.tr
Trakya ve Marmara bölgesinin hemen hemen bütününde kar yağışının pazar günü görüleceği açıklandı
İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışıyla ilgili son tahminleri açıkladı.
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