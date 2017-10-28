Melih Gökçek'in 23,5 yıllık belediye başkanlığı dönemi, verdiği tartışmalı kararlarla hatırlanıyor. Siyaset hayatına ANAP ile başladıktan sonra tam kez 4 parti değiştiren Gökçek, tartışmalı kararlarıyla hafızalarda yer edindi. Atatürk Orman Çiftliği'ni imara açması, ODTÜ arazisindeki ağaçların kesilmesi, astronomik fiyata alınan dinazor heykelinin kent girişine yerleştirilmesi, o icraatlardan bazıları

İstifasını verirken anlattıklarıyla değil anlatmadıklarıyla hafızalara kazındı. 23 yılı aşan görev süresi boyunca tepki çeken ve tartışmalara konu olan onlarca icraatı var.



Melih Gökçek'in çalkantılı kariyeri partiler arası transferleriyle başladı. ANAP'la çıktı siyaset sahnesine. Refah Partisi, Demokrat Parti derken AKP'ye kadar uzandı siyasi hayatı.



Gökçek belediye başkanı olduğu yıl Ankara'nın en büyük parklarından birindeki Melek heykelini müstehcen buldu. "Böyle sanatın içine tükürürüm" dedi ve heykeli kaldırdı.



Göreve gelir gelmez Ankara'nın amblemi olan Hitit Güneşini de kaldırarak, yerine ay yıldızlı, minareli bir amblem seçmişti. Son dönemlerde ise Ankara için kedi logosunu tercih etti.



Cumhuriyet'in simgesel ve tarihi yapılarından Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili verdiği kararlarla da tartışıldı, Gökçek... Orman Çiftliği'nin içinde yer alan Marmara Köşkü'nün yıkılması için talimat verdi. Atatürk’ün, tarımsal üretim ve mesire alanı olarak miras bıraktığı Atatürk Orman Çiftliği'ni yapılaşmaya açtı. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren ağaçlandırma yapılan dev ormana, Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşa edildi.



Gökçek'in projeleri arasında yer alan 44 kmlik yeni metro hatları, 13 yıl boyunca tamamlanamadı. Firmalara göre, Kızılay-Çayyolu hattının açılamaması, tamamlanan yüzde 85'lik bölüm için Gökçek'in ödeme yapmamasından kaynaklandı. Ankara'nın metro hattını ise Ulaştırma Bakanlığı yaptı ve bu yıl başında hizmete açtı. Bütün bu süreçte Ankara, Hazine'ye en borçlu belediyeler arasında ikinciliğini korudu.Gökçek, belediye başkanı olduğu günden itibaren, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile de sık sık karşı karşıya geldi. ODTÜ kampüsünün içinden geçen 4 kilometrelik bulvar 4 ayda tamamlandı. Kampüsün batı tarafından da yol geçirme projesi ise bir gece yarısı kampüse polis ve buldozerler eşliğinde girilmesi ile gerçekleşti.Ankaralılar bir sabah uyandığında bir heykelle karşılaştı. Gökçek Atatürk Orman Çiftliği yanındaki kavşağa robot heykeli dikmişti. O anlamsız heykel tepki çekti. Gökçek sonra heykeli kaldırdı ve 8,5 milyon dolar karşılığında alınan dinozoru robotun yerine koydu.Ankaralılar Gökçek döneminde sık sık su problemi yaşadı. Su ya akmadı ya da çamurlu aktı.