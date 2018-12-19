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İşte Murat Özdemir'in sabıkalı olduğu suçlar

Papağana işkence yapan TV8'in yarışmacısı Murat Özdemir'in sabıkalı olduğu suçlar ortaya çıktı. Özdemir'in uyuşturucu kullanmak, mala zarar vermek ve aile içi şiddet gibi 5-6 suçtan sabıkası var

İşte Murat Özdemir'in sabıkalı olduğu suçlar

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranında yayınlanan MasterChef programından kovulan olan Murat Özdemir, papağana işkence yaptığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Özdemir, 21 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatacak. Murat Özdemir'e 5 bin 254 lira para cezası uygulandı.

İşte sabıkalı olduğu suçlar
Suç makinası olduğu ortaya çıkan Özdemir'in uyuşturucu kullanmak, mala zarar vermek ve aile içi şiddet gibi en az 5-6 suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi.
Özdemir'in yargılandığı bir davadan ise 'denetimli serbestlik uygulaması' kapsamında tahliye edildiği ortaya çıktı.

İşkenceci Özdemir'in sosyal medyada infial yaratan görüntüleri üzerine çok sayıda kullanıcı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hesabını etiketleyerek şikayette bulunmuştu.

Etiketler; #Murat Özdemir
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