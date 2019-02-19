Kuruş değil binlerce lira dağıtıldığı belirten 'Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması' Oyna Kazan yarışmasında bugünün ipucu sorusuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Oyna Kazan'a ait Instagram hesabından yeni bilgi paylaşıldı. Paylaşıma göre, yarışmada şampiyon olan 2500 lira, son 10 kişi 200 lira, son 50 kişi 50 lira, son 200 kişi 15 lira, son 1000 kişi de 5 lira kazanıyor. Yarışmanın bugün saat 13.00'de gerçekleşeceği de ifade edildi. Yapılan yeni açıklamayla para ödülünün yükseldiği belirtildi. Toplam ödülün 15 bin lira olduğu belirtilerek, "İşte günün kopyası: Celal Bayar ile ilgili sizce ne sormuş olabiliriz?" denildi

Diğer canlı bilgi yarışmalarından farklı olarak kuruş değil binlerce lira kazandırdığını ifade eden Oyna Kazan yarışmasıyla ilgili yeni paylaşım yapıldı.



Yarışmayla ilgili paylaşıma göre, şampiyon 2500 lira, son 10 kişi 200 lira, son 50 kişi 50 lira, son 200 kişi 15 lira ve son 1000 kişi 5 lira kazanıyor.



Öte yandan yarışmanın saat 13.00'de gerçekleşeceği de açıklandı.



Oyna Kazan yarışmasına ait sosyal medya hesabından, "Ödül yükseldi! Birinci tam 2500₺ kazanacak! Bugün saat 13:00’da toplam ödül 15.000₺! İşte günün kopyası: Celal Bayar ile ilgili sizce ne sormuş olabiliriz?" paylaşımı yapıldı.



Yarışmayı, İbrahim Selim sunuyor.



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