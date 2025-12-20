İşte Sadettin Saran’ın savcılık ifadesi... Ela Rümeysa Cebeci ile yazışmalar ortaya çıktı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında savcılığa ifade veren ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sadettin Saran’ın savcılıkta verdiği ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı. Yaklaşık üç saat süren ifadede, Ela Rümeysa Cebeci ile arasındaki mesajlaşmalar, ses kayıtları ve evlerinde ele geçirilen maddeler tek tek soruldu.

SAVCILIK İFADESİNİN AYRINTILARI

Sadettin Saran, ifadesine Ela Rümeysa Cebeci ile yaklaşık üç yıl önce kendisinin mesaj atmasıyla tanıştıklarını anlatarak başladı. Soruşturma kapsamında, ikili arasında geçtiği tespit edilen mesajlaşmalar ve ses kayıtları kendisine yöneltildi.

“SEN YETİŞTİRİYORDUN YA BAŞKANIM...”

Dosyada yer alan mesajlardan birinde Saran’ın,

“Sen de var mı ondan? Pazar sabahtan teyitleşelim. Olma ihtimali yüzde yetmiş. Assos’a gideceğim, birazdan geç dönmem herhalde, tamam? Konuşuruz” ifadelerini kullandığı, Cebeci’nin ise buna,

“Ben Escobar mıyım, nereden bulayım. Sen yetiştiriyordun ya başkanım, yol bir kaç dal takılalım”

şeklinde yanıt verdiği görüldü.

MESAJLAR ŞAKA AMAÇLIYDI SAVUNMASI

Sadettin Saran, söz konusu mesajların kendisine ait olduğunu ancak tarihlerin hatalı olabileceğini söyledi. Yazışmaların yaklaşık 17-18 ay öncesine ait olduğunu belirten Saran, mesajların daha önce izledikleri bir filmden esinlenerek aralarında yapılan bir espri olduğunu ifade etti. Uyuşturucu yetiştirmekle hiçbir ilgisinin olmadığını vurgulayan Saran, mesajların tamamen şaka amaçlı olduğunu dile getirdi.

“KAFAM GÜZEL” İFADESİNE AÇIKLAMA

İfadenin devamında, Ela Rümeysa Cebeci ile aralarında geçen “İyi misin?” ve “Çok içtik” şeklindeki mesajlar da soruldu. Saran, “Çok içtik” ifadesinin Hırvatistan’dan kendisine gönderilen özel bir şarapla ilgili olduğunu söyledi. O akşam kendisinin puro içtiğini, Cebeci’nin ise elektronik sigara kullandığını belirten Saran, Cebeci’nin “Kafam güzel” mesajının fazla şarap içmesinden kaynaklandığını ifade etti.

SES KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyaller arasında yer alan ses kayıtları da savcılık ifadesine yansıdı. Kayıtlarda Saran’ın Cebeci’ye,

“Yavaş yavaş diyorum, ayarında bırak, her şeyi abartıyorsun” şeklinde uyarılarda bulunduğu duyuldu. Aynı konuşmada, Habertürk’te yaşanan gelişmelere dair sorular yönelttiği de kayıtlara geçti.

“BAHÇEDEN TOPLA GETİR” MESAJI

Ses kaydında Cebeci’nin verdiği yanıtta, gördüğü rüyalarla ilgili ifadeler kullandığı, “Bahçeden topla getir bana bir dahakine” dediği ve bazı medya yöneticilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu yer aldı.

KENAN TEKDAĞ AYRINTISI

Sadettin Saran, bu konuşmalara ilişkin olarak Kenan Tekdağ hakkında olumsuz bir kanaati olduğu için Ela Rümeysa Cebeci’yi televizyon kanalı değişikliği konusunda uyardığını söyledi. Cebeci’nin “Bahçeden topla getir” ifadesinin, izledikleri bir filmde geçen repliklerden kaynaklanan ve aralarında metafor olarak kullanılan bir espri olduğunu savunan Saran, bu sözlerin uyuşturucuyla hiçbir ilgisi olmadığını belirtti.

Cebeci’nin gözaltına alındığı dönemde kendisine geçmiş olsun mesajı attığını ve suçlamaları reddettiğini aktaran Saran, uyuşturucu kullanmaları durumunda bu tür konuşmaların yapılmayacağını ifade etti.

ARAZİ AL SATIŞI KONUŞMALARI

Dosyada yer alan başka bir konuşmada, Cebeci’nin Saran’a, “Bana gelirken getirmeyi unutma ama sarılmamış doğal olanından” dediği, Saran’ın ise, “O yok bende” yanıtını verdiği görüldü. Bunun üzerine Cebeci’nin, “Hani ekmiştin, artık serbest oluyor. Hemen dik, arazi al satışını yaparsın” ifadelerini kullandığı tespit edildi.

“TEK BAĞIMLILIĞIM SPOR” AÇIKLAMASI

Sadettin Saran, bu konuşmaların açık şekilde yapılmasının espri niteliğini gösterdiğini savundu. Hayatındaki tek bağımlılığın spor olduğunu söyleyen Saran, yalnızca kanser tedavisi gördüğü dönem ile anne ve babasının hastalık süreçlerinde ve Fenerbahçe başkanlık seçimleri sırasında kendisine bazı organik sakinleştiriciler verildiğini, bunları kullandığını ancak bunların uyuşturucu içerdiğini düşünmediğini ifade etti.

EVLERDE BULUNAN MADDELERE İLİŞKİN NE DEDİ?

Saran, İstanbul’daki evinde bulunan ve “GoStak” yazılı kavanozla ilgili olarak, bunun uyuşturucu kalıntısı olmadığını, kavanozun içinde kızına ait ilaçlar bulunduğunu söyledi. Camdaki kalıntıların bu ilaçların tozu olabileceğini belirtti.

Assos’taki evde ele geçirilen maddelerle ilgili olarak ise, evde çalışan görevliye sorduğunu, yaklaşık 20 gün önce kadın basketbol takımını ağırladıklarını ve bahçedeki sinekleri uzaklaştırmak için lavanta ya da benzeri bitkilerin yakıldığını öğrendiğini anlattı. Ele geçen kalıntıların kahve, lavanta ve adaçayı yakılmasından kaynaklanmış olabileceğini savundu.

İLK TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Saran’ın evlerinde bulunan maddeler incelemeye gönderildi ve yapılan ilk testlerde uyuşturucu kalıntısına rastlandığı belirlendi. Bu durumun kendisine sorulması üzerine Saran, ilk testin pozitif çıkmış olabileceğini ancak kesin sonuç için kriminal incelemenin beklenmesi gerektiğini söyledi.

PARMAK İZİ İNCELEMESİ TALEBİ

Sadettin Saran, Assos’taki villada sık sık kalabalık davetler verdiklerini, yüzlerce kişinin katıldığı organizasyonlar düzenlediklerini belirtti. Maddelerin evin içinde değil bahçede bulunduğunu vurgulayan Saran, bu kalıntıların başka biri tarafından kullanılıp atılmış olabileceğini savundu. Ele geçirilen maddeler üzerinde parmak izi incelemesi yapılmasını talep eden Saran, yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.